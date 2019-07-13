Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 годРИА Новости 13 июля в 07:49
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Читать в источнике
Оценить195
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
В Турцию прибыл восьмой самолет с компонентами С-400
Обновлено в 04:15
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Авто
Hyundai Tucson для России получит новый двигатель
Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Tucson в России новым бензиновым двигателем объемом 2,4 литра.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри пришли на премьеру «Короля Льва» в Лондоне
В Лондоне состоялась премьера фильма «Король Лев», которую посетили принц Гарри и его супруга Меган Маркл.
Обновлено вчера в 23:37
Космос
Индия отложила запуск к Луне автоматической миссии «Чандраян-2»
Индийская организация космических исследований (ISRO) решила отложить запуск к Луне автоматической миссии «Чандраян-2».
Обновлено вчера в 18:35
Общество
В России начали маркировать молочную продукцию
С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Кино
Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса
Британская актриса Лашана Линч утверждена на роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 03:21
Общество
Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе
Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Авто
BMW вывела на тесты подключаемый гибрид BMW 5-Series
Об электрифицированной версии BMW 5-Series свидетельствует наклейка «Hybrid Test Vehicle» на передних дверях и заднем бампере.
Обновлено в 03:21
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Обновлено в 03:24
Космос
Сломалась крупнейшая навигационная спутниковая система
Обновлено вчера в 11:42
Игры
Авторы Cyberpunk 2077 рассказали о самом большом улучшении игры за последний год
Квест-директор CD Projekt RED Матеуш Томашкевич в разговоре с изданием GamingBolt назвал самое большое улучшение Cyberpunk 2077 за последний год.
Обновлено в 04:05
Политика
Военный эксперт оценил призыв Евросоюза к России из-за ДРСМД
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал призыв Европейского союза к России принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова
Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Политика
Шипулин подал документы на участие в довыборах в Госдуму
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе
Обновлено вчера в 04:17
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Роспотребнадзор призвал к безусловному изъятию санкционной продукции
Роспотребнадзор высказался за безусловное изъятие из оборота пищевой продукции, ввоз которой на территорию России запрещен.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Экс-губернатор ЕАО Александр Винников получил условный срок
Суд в Биробиджане приговорил бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова к лишению свободы сроком на четыре года условно с трехлетним запретом занимать определенные должности.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 04:16
Здоровье
Россельхознадзор выявил в стране сокрытие вспышек болезней у животных
Сокрытие вспышек болезней у животных в 2018–2019 годах было выявлено Россельхознадзором в Волгоградской области, а также в Ставропольском и Краснодарском краях.
Обновлено вчера в 09:35
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества
«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Спорт
Сборная России выиграла Лигу наций, обыграв в финале США
Обновлено в 03:10
Происшествия
Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной
Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:01
Общество
Названы марки опасного для здоровья куриного мяса
Обновлено в 01:11
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии
В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24