Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 годРИА Новости 07:49

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год

RT на русском12:30

Эксперт оценил перенос выходных в 2020 году

Газета.Ru12:28

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

РИА Новости07:49

Россияне на Новый год будут отдыхать восемь дней

Интерфакс08:02

Правительство опубликовало календарь праздников и выходных в 2020 году

РБК07:49

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Российская газета08:07

Утвержден график выходных и праздничных дней на 2020 год

Lenta.ru07:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Технологии

Абоненты «Билайна» пожаловались на сбой в работе оператора

Сбой произошел в работе мобильного оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе

Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Здоровье

Диетолог назвал пять правил похудения

Британский диетолог Руди Мауэр рассказал о пяти безвредных для организма способах похудеть.
Обновлено в 10:08
Политика

Конгресс США одобрил введение санкций против госдолга России

Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено вчера в 00:48
Здоровье

Диета древних ацтеков поможет дожить минимум до 75 лет

Латиноамериканцы употребляют некачественную воду, дышат загрязнённым воздухом. Тем не менее, это не мешает им в среднем доживать до 75 лет.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве

Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
Музыка

Женщина с детьми залезла на сцену к Диме Билану во время выступления

Во время исполнения песни «Океан» к Диме Билану на сцену ресторана ShoreHouse выбежала молодая женщина с двумя маленькими детьми.
Обновлено в 05:08
Политика

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

Обновлено в 17:35
Футбол

Арутюнянц: непонятно, почему решили начать матч с «Оренбургом» так поздно

Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц заявил, что не понимает причины, почему матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" поставили на такое позднее время.
Обновлено в 17:45
Происшествия

В Канаде спасли редкого кита, запутавшегося в сетях

В Канаде спасатели обнаружили в заливе Святого Лаврентия и освободили от рыболовных сетей северного гладкого кита, сообщает CBC.
Обновлено в 04:36
Музыка

Валерий Леонтьев дал последний концерт

Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено в 07:55
Спорт

Мужская сборная России по регби-7 пропустит ОИ-2020

Мужская сборная России по регби-7 потеряла шансы отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 14:00
Здоровье

Открытие челябинских психологов произвело фурор: Склонность к сверхконтролю вызывает рак груди

Результаты нового исследований произвели настоящий фурор на XVI Европейском психологическом конгрессе, прошедшем в Москве.
Обновлено в 13:04
Политика

В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»

В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Авто

Названы 10 самых популярных иномарок в РФ

Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Общество

Салют в честь освобождения Вильнюса от фашистов состоялся в Москве

Обновлено в 15:59
Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Здоровье

Диетологи назвали лучший летний фрукт для похудения

Кроме всего прочего диетологи назвали грушу лучшим летним фруктом для похудения.
Обновлено в 14:46
Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В банном комплексе под Петербургом произошел пожар

Обновлено в 18:25
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика

Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море

Обновлено в 18:13
Авто

Названы автомобили глав государств России, Украины и Белоруссии

Журналисты издания «Военное дело» выяснили, на каких автомобилях ездят Верховные Главнокомандующие России, Украины и Белоруссии.
Обновлено в 06:15
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества

В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное