Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Технологии Абоненты «Билайна» пожаловались на сбой в работе оператора Сбой произошел в работе мобильного оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Шоу-бизнес Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".

Здоровье Диетолог назвал пять правил похудения Британский диетолог Руди Мауэр рассказал о пяти безвредных для организма способах похудеть.

Политика Конгресс США одобрил введение санкций против госдолга России Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Здоровье Диета древних ацтеков поможет дожить минимум до 75 лет Латиноамериканцы употребляют некачественную воду, дышат загрязнённым воздухом. Тем не менее, это не мешает им в среднем доживать до 75 лет.

Происшествия Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.

Музыка Женщина с детьми залезла на сцену к Диме Билану во время выступления Во время исполнения песни «Океан» к Диме Билану на сцену ресторана ShoreHouse выбежала молодая женщина с двумя маленькими детьми.

Футбол Арутюнянц: непонятно, почему решили начать матч с «Оренбургом» так поздно Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц заявил, что не понимает причины, почему матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" поставили на такое позднее время.

Происшествия В Канаде спасли редкого кита, запутавшегося в сетях В Канаде спасатели обнаружили в заливе Святого Лаврентия и освободили от рыболовных сетей северного гладкого кита, сообщает CBC.

Музыка Валерий Леонтьев дал последний концерт Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.

Спорт Мужская сборная России по регби-7 пропустит ОИ-2020 Мужская сборная России по регби-7 потеряла шансы отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Здоровье Открытие челябинских психологов произвело фурор: Склонность к сверхконтролю вызывает рак груди Результаты нового исследований произвели настоящий фурор на XVI Европейском психологическом конгрессе, прошедшем в Москве.

Авто Названы 10 самых популярных иномарок в РФ Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.

Происшествия Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.

Происшествия На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».

Политика Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Происшествия Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.

Здоровье Диетологи назвали лучший летний фрукт для похудения Кроме всего прочего диетологи назвали грушу лучшим летним фруктом для похудения.

Политика В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51» Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Авто Названы автомобили глав государств России, Украины и Белоруссии Журналисты издания «Военное дело» выяснили, на каких автомобилях ездят Верховные Главнокомандующие России, Украины и Белоруссии.

Политика Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.