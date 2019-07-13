Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 годРИА Новости 07:49
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Технологии
Абоненты «Билайна» пожаловались на сбой в работе оператора
Сбой произошел в работе мобильного оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Здоровье
Диетолог назвал пять правил похудения
Британский диетолог Руди Мауэр рассказал о пяти безвредных для организма способах похудеть.
Обновлено в 10:08
Политика
Конгресс США одобрил введение санкций против госдолга России
Палата представителей конгресса США одобрила введение санкций в отношении российского суверенного долга.
Обновлено вчера в 00:48
Здоровье
Диета древних ацтеков поможет дожить минимум до 75 лет
Латиноамериканцы употребляют некачественную воду, дышат загрязнённым воздухом. Тем не менее, это не мешает им в среднем доживать до 75 лет.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве
Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
Обновлено в 09:35
Музыка
Женщина с детьми залезла на сцену к Диме Билану во время выступления
Во время исполнения песни «Океан» к Диме Билану на сцену ресторана ShoreHouse выбежала молодая женщина с двумя маленькими детьми.
Обновлено в 05:08
Футбол
Арутюнянц: непонятно, почему решили начать матч с «Оренбургом» так поздно
Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц заявил, что не понимает причины, почему матч первого тура чемпионата России против "Оренбурга" поставили на такое позднее время.
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Канаде спасли редкого кита, запутавшегося в сетях
В Канаде спасатели обнаружили в заливе Святого Лаврентия и освободили от рыболовных сетей северного гладкого кита, сообщает CBC.
Обновлено в 04:36
Музыка
Валерий Леонтьев дал последний концерт
Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено в 07:55
Спорт
Мужская сборная России по регби-7 пропустит ОИ-2020
Мужская сборная России по регби-7 потеряла шансы отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Обновлено в 14:00
Здоровье
Открытие челябинских психологов произвело фурор: Склонность к сверхконтролю вызывает рак груди
Результаты нового исследований произвели настоящий фурор на XVI Европейском психологическом конгрессе, прошедшем в Москве.
Обновлено в 13:04
Политика
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»
В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в РФ
Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта
В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Здоровье
Диетологи назвали лучший летний фрукт для похудения
Кроме всего прочего диетологи назвали грушу лучшим летним фруктом для похудения.
Обновлено в 14:46
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В банном комплексе под Петербургом произошел пожар
Обновлено в 18:25
Футбол
«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика
Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
Обновлено в 18:13
Авто
Названы автомобили глав государств России, Украины и Белоруссии
Журналисты издания «Военное дело» выяснили, на каких автомобилях ездят Верховные Главнокомандующие России, Украины и Белоруссии.
Обновлено в 06:15
Политика
Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией
Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09