Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 годуРоссийская газета 13 июля в 08:07

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях. В следующем году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Поскольку праздничные 4 и 5 января приходятся на выходные дни, то их решено перенести на 4 и 5 мая.
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Опять каникулы

Российская газетавчера в 12:50

Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год

RT на русском13 июля в 12:30

Утвержден график выходных и праздничных дней на 2020 год

Lenta.ru13 июля в 07:35

Россияне на Новый год будут отдыхать восемь дней

Интерфакс13 июля в 08:02

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

РИА Новости13 июля в 07:49

Правительство опубликовало календарь праздников и выходных в 2020 году

РБК13 июля в 07:49

Утвержден календарь выходных на 2020 год

Газета.Ru13 июля в 09:21
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:16, Вашингтон
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На кузбасском пляже машина наехала на женщину с детьми

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Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН

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Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.
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Наука

В древнем янтаре обнаружили лапу неизвестной вымершей птицы

Палеонтологи нашли в древнем янтаре фрагмент живого существа, оказавшийся лапой вымершей птицы.
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Происшествия

В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме

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Политика

Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генсек подчеркнул, что в случае прекращения действия соглашения, весь мир станет менее стабильным Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть последний шанс для того, чтобы спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Происшествия

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Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД

Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
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Шоу-бизнес

Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской

В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Авто

Volkswagen Polo подорожал на 9 000 рублей

Обновлено вчера в 21:00
Спорт

Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций

Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд.
Обновлено в 01:05
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Общество

Еще один выходной может появиться у россиян

Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
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Наука

Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых

Ученые обнаружили большое количество антиоксидантов и других полезных веществ в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых.
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Общество

Умерла писательница Елена Касьян

Обновлено вчера в 15:08
Финансы

Логическая ошибка: в чем причина слабого роста ВВП в России

Принцип нейтральности На более глубинном уровне спор между Минэкономразвития и ЦБ связан с тем, в какой степени денежно-кредитная политика влияет на экономический рост в России и может ли опережающее снижение процентных ставок стимулировать экономику.
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Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!

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Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Обновлено вчера в 21:43
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено вчера в 12:03
Культура

Звезда КВН ищет героиню для съемок клипа на Ямале

Обновлено вчера в 22:50
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Екатеринбурженку разыскивают из-за хищения 160 миллионов рублей

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Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов.
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Происшествия

Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна

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Футбол

Зенит — Тамбов 2:1

В матче первого тура российской премьер-лиги Зенит в Санкт-Петербурге обыграл Тамбов 2:1.
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Экономика

Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета

В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
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Космос

США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной

Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.
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Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
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Политика

Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei

Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.
Обновлено вчера в 23:09
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