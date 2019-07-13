Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 годуРоссийская газета 08:07
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях. В следующем году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января. Поскольку праздничные 4 и 5 января приходятся на выходные дни, то их решено перенести на 4 и 5 мая.
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