Экономика
Правительство утвердило госпрограмму научно-технологического развитияКоммерсантъ 03:57
Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил госпрограмму «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы. Тем же распоряжением премьер утвердил новую госпрограмму «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Армия и оружие
В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты
Ранее советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков, комментируя испытания нового ракетного комплекса "Нептун", заявил, что снаряд способен преодолеть около 300 километров и поразить цели в Севастопольской бухте.
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Министерство финансов на прошлой неделе разместило ОФЗ на 83 млрд руб. План Минфина на 2 квартал предполагает размещение ОФЗ на 600 млрд руб. Активность корпоративных эмитентов на первичном рынке сохраняется высокой.
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Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
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Акционеры компании Nissan в ходе внеочередного собрания приняли решение об исключении бывшего главы автоконцерна Карлоса Гона из совета директоров.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи
Отмечается, что Соединенные Штаты очень встревожены боевыми действиями рядом с Триполи, выступают против военного наступления сил Хафтара и настоятельно призывают прекратить военные операции против ливийской столицы, пишет ТАСС.
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Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Экономика
Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов и ларьков
Международная платежная система Visa намерена установить льготный тариф на прием карт для предприятий микробизнеса, которые сейчас принимают только наличные.
Обновлено в 02:11
Гаджеты
ФСБ и операторы связи выступили против технологии в iPhone и Samsung
Крупнейшие операторы сотовой связи в России — МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — выступили против появления в стране технологии eSim.
Обновлено в 02:35
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Ученые объяснили раскол антарктического ледника Бранта
Ученые обнаружили причину раскола ледника Бранта, который откололся от южного материка.
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Общество
Прокуратуры регионов объяснили отмену концертов решением организаторов
В региональных прокуратурах утверждают, что отмена концертов современных музыкантов в конце 2018 года связана с решением самих организаторов, а не с запретом правоохранительных органов.
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Политика
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В конгрессе Соединённых Штатов Америки наблюдается «небольшая усталость» от инициатив, предлагающих введение новых санкций против России за «вмешательство» в американские выборы.
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В Екатеринбурге ради ледовой арены снесли историческое здание
В Екатеринбурге снова снесли историческое здание для того, чтобы построить ледовую арену.
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Умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев
В возрасте 67 лет умер бывший член ЦИК России Василий Лихачев. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
Обновлено в 03:15
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YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»
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Десятки человек пришли проститься с актером Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым началось в Доме кино в Москве.
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