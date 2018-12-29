Общество

Правительство упростило порядок признания садового дома жилым
РБК
02:16

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым упрощается порядок признания садового дома жилым и жилого дома садовым. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РБК02:16

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Правительство упростило прописку на дачах

РИА Новости04:51

Дачникам станет проще признать садовый домик жилым

REGNUM04:03

Правительство упростило порядок признания садового дома жилым

Российская газета03:33

Правительство приняло положение об упрощенном порядке перевода садовых домов в жилые

ТАСС02:38

Правительство упростило порядок признания садового дома жилым

РБК02:16

Правительство РФ утвердило упрощенный порядок признания садового дома жилым

Агентство Москва02:05

В России упростили порядок признания садового дома жилым

Интерфакс01:35
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Транспорт

В Крыму открыто движение по первому участку трассы «Таврида»

Обновлено в 06:21
Транспорт

РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон

Обновлено в 05:00
Общество

Россияне перечислили основные просьбы к Деду Морозу

Здоровья себе и своим родственникам хотели бы попросить у Деда Мороза в подарок на Новый год 37% россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:24
Общество

Жореса Алферова выписали из больницы

Обновлено в 04:37
Общество

Тверскую улицу начали готовить к Новому году

Как сообщалось, Новый год в столице можно будет встретить на более чем 100 площадках: на 78 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", 15 других окружных площадках и в 21 парке.
Обновлено в 00:37
Общество

Меланью Трамп «без штанов» высмеяли пользователи Сети

Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 00:02
Общество

Склады сети «Красное и Белое» утром временно не работали

"На утро 29 декабря произошел технический сбой в базе государственных реестров лицензий, в связи с чем временно в компании по одной лицензии из четырех на складах в Казани, Самаре и Московской области частично была приостановлена деятельность", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:36
Общество

Школьники на год отказались от подарков ради одноклассника

Ученики четвертого класса школы №24 в Старом Осколе на год отказались от подарков на праздники, чтобы собрать средства на операцию для больного одноклассника.
Обновлено в 04:31
Общество

Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено вчера в 04:49
Здоровье

Врач из Китая рассказал, как похудеть не голодая

Обновлено в 02:11
Общество

Мамаева рассказала, как будет встречать Новый год без мужа

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о том, как планирует встречать Новый год без мужа.
Обновлено в 04:35
Общество

Синоптики предрекли самый теплый год в истории метеонаблюдений

Обновлено в 00:20
Транспорт

ТПУ «Ховрино» примет часть пассажиропотока аэропорта Шереметьево

Ранее первый заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев сообщал, что автобусные вокзалы и станции планируется построить в составе шести транспортно-пересадочных узлов в Москве: "Селигерская", "Ховрино", "Аминьевское шоссе", "Лесопарковая", "Саларьево" и "Лухмановская".
Обновлено в 04:47
Общество

ФАС возбудила дело в отношении «Аэрофлота» и «Москва Карго»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России открыла дело в отношении авиакомпании «Аэрофлот» и грузового оператора аэропорта Шереметьево «Москва Карго».
Обновлено в 02:10
Общество

Роскомнадзор сократил сроки удаления запрещенных сайтов до одних суток

Сроки удаления запрещенной информации для провайдеров хостинга и владельцев сайтов сократились с трех суток до одних в соответствии с изменениями в законе, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 04:27
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