Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым упрощается порядок признания садового дома жилым и жилого дома садовым. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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Общество Общество Тверскую улицу начали готовить к Новому году Как сообщалось, Новый год в столице можно будет встретить на более чем 100 площадках: на 78 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", 15 других окружных площадках и в 21 парке.

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