Общество
Правительство упростило порядок признания садового дома жилым
Правительство упростило порядок признания садового дома жилымРБК02:16
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым упрощается порядок признания садового дома жилым и жилого дома садовым. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РБК02:16
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В Крыму открыто движение по первому участку трассы «Таврида»
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РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон
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Россияне перечислили основные просьбы к Деду Морозу
Здоровья себе и своим родственникам хотели бы попросить у Деда Мороза в подарок на Новый год 37% россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Жореса Алферова выписали из больницы
Обновлено в 04:37
Общество
Тверскую улицу начали готовить к Новому году
Как сообщалось, Новый год в столице можно будет встретить на более чем 100 площадках: на 78 площадках фестиваля "Путешествие в Рождество", 15 других окружных площадках и в 21 парке.
Обновлено в 00:37
Общество
Меланью Трамп «без штанов» высмеяли пользователи Сети
Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 00:02
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Склады сети «Красное и Белое» утром временно не работали
"На утро 29 декабря произошел технический сбой в базе государственных реестров лицензий, в связи с чем временно в компании по одной лицензии из четырех на складах в Казани, Самаре и Московской области частично была приостановлена деятельность", - сказал собеседник агентства.
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Общество
Школьники на год отказались от подарков ради одноклассника
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Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено вчера в 04:49
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Врач из Китая рассказал, как похудеть не голодая
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Общество
Мамаева рассказала, как будет встречать Новый год без мужа
Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о том, как планирует встречать Новый год без мужа.
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Синоптики предрекли самый теплый год в истории метеонаблюдений
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Транспорт
ТПУ «Ховрино» примет часть пассажиропотока аэропорта Шереметьево
Ранее первый заместитель гендиректора по девелопменту компании "Мосинжпроект" Альберт Суниев сообщал, что автобусные вокзалы и станции планируется построить в составе шести транспортно-пересадочных узлов в Москве: "Селигерская", "Ховрино", "Аминьевское шоссе", "Лесопарковая", "Саларьево" и "Лухмановская".
Обновлено в 04:47
Общество
ФАС возбудила дело в отношении «Аэрофлота» и «Москва Карго»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России открыла дело в отношении авиакомпании «Аэрофлот» и грузового оператора аэропорта Шереметьево «Москва Карго».
Обновлено в 02:10
Общество
Роскомнадзор сократил сроки удаления запрещенных сайтов до одних суток
Сроки удаления запрещенной информации для провайдеров хостинга и владельцев сайтов сократились с трех суток до одних в соответствии с изменениями в законе, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 04:27