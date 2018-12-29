Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым упрощается порядок признания садового дома жилым и жилого дома садовым. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Транспорт Транспорт РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон

Транспорт Транспорт В Крыму открыто движение по первому участку трассы «Таврида» Движение по первой очереди трассы открывается поэтапно: пока проехать можно только по участку трассы от Симферополя до Белогорска.

Общество Общество Россияне перечислили основные просьбы к Деду Морозу Здоровья себе и своим родственникам хотели бы попросить у Деда Мороза в подарок на Новый год 37% россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Общество Общество Склады сети «Красное и Белое» утром временно не работали "На утро 29 декабря произошел технический сбой в базе государственных реестров лицензий, в связи с чем временно в компании по одной лицензии из четырех на складах в Казани, Самаре и Московской области частично была приостановлена деятельность", - сказал собеседник агентства.

Общество Общество Жореса Алферова выписали из больницы

Здоровье Здоровье Скворцова рассказала об увеличении зарплаты врачей почти на 40% за год Зарплаты врачей в 2018 году увеличились на 39% и составили в среднем по стране 75 тысяч рублей, у среднего медицинского персонала зарплата увеличилась на 25%, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Общество Общество Меланья Трамп «без штанов» насмешила пользователей Сети Пользователи Сети сочли наряд первой леди, вернувшейся из поездок в Ирак и Германию, похожим на одежду эльфа.

Общество Общество Экипаж МКС встретит 2019 год 15 раз Российский космонавт Олег Кононенко поздравил с орбиты всех землян с наступающим Новым годом и рассказал, что экипаж Международной космической станции встретит 2019 год 15 раз.

Общество Общество В Москве в субботу вечером включат праздничную подсветку В субботу, 29 декабря, в Москве подсветка перейдет на праздничный режим работы.

Транспорт Транспорт В Москве рассказали о пассажиропотоке ТПУ «Ховрино» Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о пассажиропотоке транспортно-пересадочного узла «Ховрино».

Общество Общество Мамаева рассказала, как будет встречать Новый год без мужа Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о том, как планирует встречать Новый год без мужа.

Здоровье Здоровье Роспотребнадзор советует не хранить новогодние салаты после застолья Сырые продукты следует тщательно мыть перед приготовлением блюд для праздничного стола на Новый год, а салаты, паштеты, заливные блюда и изделия с кремом не стоит хранить после застолья, сообщили в субботу в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве.

Общество Общество В Новый год Тверскую улицу украсят 90 арт-объектов На улице будет установлено порядка 90 инсталляций, она станет основной площадкой народных гуляний.