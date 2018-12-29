Общество

Правительство упростило порядок признания садового дома жилым
РБК
02:16

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым упрощается порядок признания садового дома жилым и жилого дома садовым. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РБК02:16

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Правительство упростило прописку на дачах

РИА Новости04:51

Дачникам станет проще признать садовый домик жилым

REGNUM04:03

Правительство упростило порядок признания садового дома жилым

Российская газета03:33

Правительство приняло положение об упрощенном порядке перевода садовых домов в жилые

ТАСС02:38

Правительство упростило порядок признания садового дома жилым

РБК02:16

Правительство РФ утвердило упрощенный порядок признания садового дома жилым

Агентство Москва02:05

В России упростили порядок признания садового дома жилым

Интерфакс01:35
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Транспорт

РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон

Обновлено в 05:00
Транспорт

В Крыму открыто движение по первому участку трассы «Таврида»

Движение по первой очереди трассы открывается поэтапно: пока проехать можно только по участку трассы от Симферополя до Белогорска.
Обновлено в 06:21
Общество

Россияне перечислили основные просьбы к Деду Морозу

Здоровья себе и своим родственникам хотели бы попросить у Деда Мороза в подарок на Новый год 37% россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:24
Общество

Во Франции проходят новые протесты «жёлтых жилетов»

Обновлено в 08:17
Общество

Склады сети «Красное и Белое» утром временно не работали

"На утро 29 декабря произошел технический сбой в базе государственных реестров лицензий, в связи с чем временно в компании по одной лицензии из четырех на складах в Казани, Самаре и Московской области частично была приостановлена деятельность", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:36
Общество

Жореса Алферова выписали из больницы

Обновлено в 04:37
Здоровье

Скворцова рассказала об увеличении зарплаты врачей почти на 40% за год

Зарплаты врачей в 2018 году увеличились на 39% и составили в среднем по стране 75 тысяч рублей, у среднего медицинского персонала зарплата увеличилась на 25%, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:09
Общество

Меланья Трамп «без штанов» насмешила пользователей Сети

Пользователи Сети сочли наряд первой леди, вернувшейся из поездок в Ирак и Германию, похожим на одежду эльфа.
Обновлено вчера в 19:03
Общество

Экипаж МКС встретит 2019 год 15 раз

Российский космонавт Олег Кононенко поздравил с орбиты всех землян с наступающим Новым годом и рассказал, что экипаж Международной космической станции встретит 2019 год 15 раз.
Обновлено в 05:48
Общество

В Москве в субботу вечером включат праздничную подсветку

В субботу, 29 декабря, в Москве подсветка перейдет на праздничный режим работы.
Обновлено в 08:03
Транспорт

В Москве рассказали о пассажиропотоке ТПУ «Ховрино»

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о пассажиропотоке транспортно-пересадочного узла «Ховрино».
Обновлено в 07:52
Общество

Мамаева рассказала, как будет встречать Новый год без мужа

Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о том, как планирует встречать Новый год без мужа.
Обновлено в 04:35
Здоровье

Роспотребнадзор советует не хранить новогодние салаты после застолья

Сырые продукты следует тщательно мыть перед приготовлением блюд для праздничного стола на Новый год, а салаты, паштеты, заливные блюда и изделия с кремом не стоит хранить после застолья, сообщили в субботу в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве.
Обновлено в 07:51
Общество

В Новый год Тверскую улицу украсят 90 арт-объектов

На улице будет установлено порядка 90 инсталляций, она станет основной площадкой народных гуляний.
Обновлено в 02:57
Общество

Екатеринбурженка Юлия Савиновских призналась в транссексуальности

Органы опеки свердловской области отобрали у Юлии и ее мужа двоих усыновленных детей за то, что девушка удалила грудь и вела блог от имени мужчины.
Обновлено в 04:52
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