Общество
Правительство упростило порядок признания садового дома жилым
Правительство упростило порядок признания садового дома жилымРБК02:16
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в соответствии с которым упрощается порядок признания садового дома жилым и жилого дома садовым. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РБК02:16
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Транспорт
РЖД получила первый обновленный плацкартный вагон
Обновлено в 05:00
Транспорт
В Крыму открыто движение по первому участку трассы «Таврида»
Движение по первой очереди трассы открывается поэтапно: пока проехать можно только по участку трассы от Симферополя до Белогорска.
Обновлено в 06:21
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Здоровья себе и своим родственникам хотели бы попросить у Деда Мороза в подарок на Новый год 37% россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:24
Общество
Во Франции проходят новые протесты «жёлтых жилетов»
Обновлено в 08:17
Общество
Склады сети «Красное и Белое» утром временно не работали
"На утро 29 декабря произошел технический сбой в базе государственных реестров лицензий, в связи с чем временно в компании по одной лицензии из четырех на складах в Казани, Самаре и Московской области частично была приостановлена деятельность", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:36
Общество
Жореса Алферова выписали из больницы
Обновлено в 04:37
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении зарплаты врачей почти на 40% за год
Зарплаты врачей в 2018 году увеличились на 39% и составили в среднем по стране 75 тысяч рублей, у среднего медицинского персонала зарплата увеличилась на 25%, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:09
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Обновлено вчера в 19:03
Общество
Экипаж МКС встретит 2019 год 15 раз
Российский космонавт Олег Кононенко поздравил с орбиты всех землян с наступающим Новым годом и рассказал, что экипаж Международной космической станции встретит 2019 год 15 раз.
Обновлено в 05:48
Общество
В Москве в субботу вечером включат праздничную подсветку
В субботу, 29 декабря, в Москве подсветка перейдет на праздничный режим работы.
Обновлено в 08:03
Транспорт
В Москве рассказали о пассажиропотоке ТПУ «Ховрино»
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о пассажиропотоке транспортно-пересадочного узла «Ховрино».
Обновлено в 07:52
Общество
Мамаева рассказала, как будет встречать Новый год без мужа
Алана Мамаева, жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказала о том, как планирует встречать Новый год без мужа.
Обновлено в 04:35
Здоровье
Роспотребнадзор советует не хранить новогодние салаты после застолья
Сырые продукты следует тщательно мыть перед приготовлением блюд для праздничного стола на Новый год, а салаты, паштеты, заливные блюда и изделия с кремом не стоит хранить после застолья, сообщили в субботу в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве.
Обновлено в 07:51
Общество
В Новый год Тверскую улицу украсят 90 арт-объектов
На улице будет установлено порядка 90 инсталляций, она станет основной площадкой народных гуляний.
Обновлено в 02:57
Общество
Екатеринбурженка Юлия Савиновских призналась в транссексуальности
Органы опеки свердловской области отобрали у Юлии и ее мужа двоих усыновленных детей за то, что девушка удалила грудь и вела блог от имени мужчины.
Обновлено в 04:52