Экономика
Правительство требует импортозамещения софта к 2022 году Правительство требует от крупнейших госкомпаний, включая ВТБ, «Роснефть» и «Первый канал», в ближайшие годы перейти на «преимущественное использование» отечественного ПО. К 2022 году российским в них должно быть более половины софта.
Коммерсантъ12:44
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Энергетика
Катар вложит $20 млрд в энергопроекты США
Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить $20 млрд в энергопроекты США в течение пяти лет.
Обновлено в 08:16
Экономика
Застройщики возвращаются в торгцентры
На Москву придется 32% от общего объема ввода площадей — 380 тыс. кв. м. (втрое больше, чем в 2018 году).
Обновлено в 16:51
Энергетика
США к концу 2020 года могут обогнать Россию по экспорту нефти
США могут нарастить объемы поставок нефти за рубеж выше отметки 5 млн баррелей в сутки (б/с) уже к сентябрю 2020 года, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне.
Обновлено в 03:02
Экономика
Японская газета рассказала о возрождении рыбной ловли в России
Рыбное хозяйство России постепенно восстанавливается. Такая оценка озвучивается в статье японской газеты Asahi Shimbun.
Обновлено в 01:20
Экономика
Германия ужесточит правила для иностранных инвесторов
Власти Германии довольно давно обсуждают возможность ужесточения правил для иностранных инвесторов, прежде всего на фоне растущих китайских инвестиций, в результате которых китайские компании получают доступ к стратегическим сферам и изобретениям.
Обновлено в 12:08
Экономика
Регионы не торопятся сокращать неравенство
Мониторинг региональной экономики Разрыв в показателях ВВП на душу населения между субъектами РФ сокращается в среднем на 2% в год — теми же темпами, что и уровень неравенства между отдельными странами (" железный закон конвергенции"), говорится в свежем рабочем докладе ОЭСР, рассматривающем региональные драйверы роста в 2004 – 2015 годах.
Обновлено в 16:51
Экономика
У Wildberries сработал ассортимент
В Wildberries объясняют это расширением ассортимента, отмечая, что намерены добавить к нему премиум-бренды, включая Pal Zileri, Roberto Cavalli и Versace.
Обновлено в 16:51
Экономика
Премьер Франции назвал сумму убытков от протестов «желтых жилетов»
Ущерб от акций протестов «желтых жилетов» составил €10 млрд бюджетных средств Франции.
Обновлено в 16:56
Экономика
После инцидента с «Жемчужной рекой» Хайнань намерена усилить контроль
Власти провинции Хайнань после резонансного инцидента с застрявшими на острове российскими туристами намерены строже контролировать доступ на свой туристический рынок и способствовать созданию российско-китайского механизма по обмену информацией о недобросовестных туристических компаниях, заявили РИА Новости в управлении по туризму, культуре, спорту и телерадиовещанию провинции Хайнань.
Обновлено в 05:06
Экономика
Форекс-рынку не хватает клиентов
Глава Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров сообщил 14 декабря, что количество клиентов, обслуживаемых лицензированными компаниями, в течение 2018 года увеличилось втрое, до 9 тыс. человек.
Обновлено в 16:51
Экономика
Intel и TPG могут продать компанию McAfee
Intel купила McAfee в 2010 году, заплатив за компанию $7,7 млрд, в прошлом году она продала 51% акций McAfee фонду TPG.
Обновлено в 08:19
Финансы
ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы
Банк России опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы.
Обновлено в 16:05
Экономика
Сбербанк подсчитал доходы регионов от внутреннего туризма
В результате чистый экспорт туристических услуг Москвы составил всего 3,4 млрд руб. Лидером по доходам от внутреннего туризма по методологии Сбербанка стал Краснодарский край, где находится курортный Сочи.
Обновлено вчера в 07:09
Экономика
Facebook грозит миллиардный штраф из-за утечек данных пользователей
Facebook может получить миллиардный штраф из-за нарушения конфиденциальности данных пользователей, передает CNN.
Обновлено вчера в 04:36
Экономика
«СТС медиа» продадут ВТБ и «Национальной медиа группе»
Холдинг «ЮТВ», которым владеет бизнесмен Иван Таврин, продаст «Национальной медиа группе» и ВТБ свою долю в «СТС медиа».
Обновлено в 16:32