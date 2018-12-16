Экономика

Правительство требует импортозамещения софта к 2022 году
Коммерсантъ
12:44

Правительство требует импортозамещения софта к 2022 году Правительство требует от крупнейших госкомпаний, включая ВТБ, «Роснефть» и «Первый канал», в ближайшие годы перейти на «преимущественное использование» отечественного ПО. К 2022 году российским в них должно быть более половины софта.
Коммерсантъ12:44

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«Ведомости»: госкомпании перейдут на российский софт до 2021 года по директиве Силуанова

ТАСС17:11

Правительство требует от крупнейших госкомпаний использовать отечественное программное обеспечение

Эхо Москвы17:06

Силуанов подписал директиву об отказе госкомпаний от иностранного софта

РБК16:27

Правительство обязало госкомпании перейти на ПО из РФ

News.ru13:24

Правительство требует импортозамещения софта к 2022 году

Коммерсантъ12:44

От госкомпаний потребовали заменить половину иностранного софта на отечественный к 2022 году

Дождь15:29

Силуанов требует от госкомпаний четких планов перехода на российский софт

Ведомости12:24
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Энергетика

Катар вложит $20 млрд в энергопроекты США

Государственный министр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби рассказал о планах страны вложить $20 млрд в энергопроекты США в течение пяти лет.
Обновлено в 08:16
Экономика

Застройщики возвращаются в торгцентры

На Москву придется 32% от общего объема ввода площадей — 380 тыс. кв. м. (втрое больше, чем в 2018 году).
Обновлено в 16:51
Энергетика

США к концу 2020 года могут обогнать Россию по экспорту нефти

США могут нарастить объемы поставок нефти за рубеж выше отметки 5 млн баррелей в сутки (б/с) уже к сентябрю 2020 года, тогда как российский экспорт сохранится на этом уровне.
Обновлено в 03:02
Экономика

Японская газета рассказала о возрождении рыбной ловли в России

Рыбное хозяйство России постепенно восстанавливается. Такая оценка озвучивается в статье японской газеты Asahi Shimbun.
Обновлено в 01:20
Экономика

Германия ужесточит правила для иностранных инвесторов

Власти Германии довольно давно обсуждают возможность ужесточения правил для иностранных инвесторов, прежде всего на фоне растущих китайских инвестиций, в результате которых китайские компании получают доступ к стратегическим сферам и изобретениям.
Обновлено в 12:08
Экономика

Регионы не торопятся сокращать неравенство

Мониторинг региональной экономики Разрыв в показателях ВВП на душу населения между субъектами РФ сокращается в среднем на 2% в год — теми же темпами, что и уровень неравенства между отдельными странами (" железный закон конвергенции"), говорится в свежем рабочем докладе ОЭСР, рассматривающем региональные драйверы роста в 2004 – 2015 годах.
Обновлено в 16:51
Экономика

У Wildberries сработал ассортимент

В Wildberries объясняют это расширением ассортимента, отмечая, что намерены добавить к нему премиум-бренды, включая Pal Zileri, Roberto Cavalli и Versace.
Обновлено в 16:51
Экономика

Премьер Франции назвал сумму убытков от протестов «желтых жилетов»

Ущерб от акций протестов «желтых жилетов» составил €10 млрд бюджетных средств Франции.
Обновлено в 16:56
Экономика

После инцидента с «Жемчужной рекой» Хайнань намерена усилить контроль

Власти провинции Хайнань после резонансного инцидента с застрявшими на острове российскими туристами намерены строже контролировать доступ на свой туристический рынок и способствовать созданию российско-китайского механизма по обмену информацией о недобросовестных туристических компаниях, заявили РИА Новости в управлении по туризму, культуре, спорту и телерадиовещанию провинции Хайнань.
Обновлено в 05:06
Экономика

Форекс-рынку не хватает клиентов

Глава Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров сообщил 14 декабря, что количество клиентов, обслуживаемых лицензированными компаниями, в течение 2018 года увеличилось втрое, до 9 тыс. человек.
Обновлено в 16:51
Экономика

Intel и TPG могут продать компанию McAfee

Intel купила McAfee в 2010 году, заплатив за компанию $7,7 млрд, в прошлом году она продала 51% акций McAfee фонду TPG.
Обновлено в 08:19
Финансы

ЦБ пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы

Банк России опубликовал очередной доклад о денежно-кредитной политике, в котором пересмотрел базовый сценарий развития экономики на 2019–2021 годы.
Обновлено в 16:05
Экономика

Сбербанк подсчитал доходы регионов от внутреннего туризма

В результате чистый экспорт туристических услуг Москвы составил всего 3,4 млрд руб. Лидером по доходам от внутреннего туризма по методологии Сбербанка стал Краснодарский край, где находится курортный Сочи.
Обновлено вчера в 07:09
Экономика

Facebook грозит миллиардный штраф из-за утечек данных пользователей

Facebook может получить миллиардный штраф из-за нарушения конфиденциальности данных пользователей, передает CNN.
Обновлено вчера в 04:36
Экономика

«СТС медиа» продадут ВТБ и «Национальной медиа группе»

Холдинг «ЮТВ», которым владеет бизнесмен Иван Таврин, продаст «Национальной медиа группе» и ВТБ свою долю в «СТС медиа».
Обновлено в 16:32
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