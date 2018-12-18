Экономика
Правительство задумалось об импортозамещении протезов
Правительство задумалось об импортозамещении протезовLenta.ru05:42
Министерство промышленности и торговли предложило правительству создать кластер по производству протезов и имплантов, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.
Lenta.ru05:42
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с чего всё началось
Медицинский кластер Министерство промышленности и торговли предложило правительству создать кластер для производства медицинских изделий для травматологии и ортопедии, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердили в Минпромторге.РБК00:00
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Экономика
Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году
В начале декабря 2018 года Куренной рассказал, что в Генпрокуратуре составили портрет среднего коррупционера.
Обновлено в 06:02
Энергетика
Новак спрогнозировал добычу нефти в России с учетом сделки ОПЕК+
Россия в 2019 г. снизит добычу нефти примерно до 552 млн т с учетом сделки ОПЕК+, рассказал сегодня министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 02:15
Финансы
Рубль слегка повысился к доллару и евро на старте торгов
Доллар США и евро немного снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после падения на предыдущих торгах.
Обновлено вчера в 02:27
Финансы
Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Глава Сбербанка Герман Греф приобрел облигации кредитной организации серии 001P-52R на сумму 100 млн рублей, говорится в материалах банка.
Обновлено в 06:10
Экономика
Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов
После заморозки розничных и мелкооптовых цен на топливо нефтяные компании переключились на корпоративных клиентов и меняют стоимость отпуска топлива им. Это может грозить ростом цен на товары и услуги, которые перевозятся транспортными компаниями, пишет "Коммерсант".
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Работающий в России немецкий бизнес высказался за отмену санкций
Большинство немецких компаний, ведущих бизнес в России, выступают за поэтапную отмену антироссийских санкций Евросоюза, свидетельствуют данные опроса Российско-германской внешнеторговой палаты и Восточного комитета немецкой экономики.
Обновлено в 07:20
Экономика
Госдума одобрила контроль снятия наличных с карт иностранных банков
Госдума приняла закон об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков, целью которого является анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Обновлено в 03:40
Экономика
Кабмин выделил регионам 12 млрд руб. на строительство дорог
Уточняется, что из них 8,1 млрд руб. пойдет на реализацию крупных проектов в 14 регионах, 2,9 млрд руб. — на развитие и приведение в нормативное состояние дорог в девяти субъектах.
Обновлено в 00:16
Экономика
Медведев поручил ликвидировать более 190 незаконных городских свалок
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в рамках проекта "Чистая страна" должны быть ликвидированы еще более 190 несанкционированных свалок в пределах городов, но уже есть и положительные примеры рекультивации.
Обновлено в 06:07
Экономика
Минтруд ожидает сохранения уровня безработицы в ближайшие три года
«Ожидается, что в 2019–2021 годах численность безработных по методологии Международной организации труда будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек»,— сказали в Минтруде.
Обновлено в 03:56
Финансы
«Совкомфлот» привлек кредит в $264 млн
Группа «Совкомфлот» заключила соглашение с консорциумом из пяти банков о кредитной линии на $264 млн сроком на шесть лет, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:07
Экономика
Зачем Россия увеличила вложения в облигации правительства США
В октябре 2018 года Россия увеличила вложения в гособлигации США до $14,629 млрд. Об этом сообщается на сайте Минфина США.
Обновлено в 07:05
Экономика
Японцы купят часть аэропорта Хабаровска
Обновлено вчера в 15:51
Экономика
Демократизация Госдумы обойдется в два миллиарда рублей
В конце ноября УДП заключило с «Моспроектом-2» контракт на составление проектной документации стоимостью 123,5 миллиона рублей.
Обновлено в 02:38
Экономика
Жилищное строительство завалило нацпроект
В 2017 году объем ввода жилья составил 79,2 млн кв. м. По паспорту нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году ежегодный объем ввода жилья в России должен достичь 120 млн кв. м, жилищные условия ежегодно должны улучшать не менее 5 млн российских семей.
Обновлено в 06:51