Экономика
Правительство создаст кластер по импортозамещению протезов и имплантов
Правительство создаст кластер по импортозамещению протезов и имплантовРБК00:00
Министерство промышленности и торговли предложило правительству создать кластер для производства медицинских изделий для травматологии и ортопедии, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердили в Минпромторге.
РБК00:00
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с чего всё началось
Медицинский кластер Министерство промышленности и торговли предложило правительству создать кластер для производства медицинских изделий для травматологии и ортопедии, рассказали РБК два собеседника в правительстве и подтвердили в Минпромторге.РБК00:00
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Энергетика
Россия снизит добычу нефти в первом квартале 2019 года
В декабре 2018-го, несмотря на сложнейшие переговоры и разногласия между РФ и странами ОПЕК, нефтяные державы смогли согласовать очередное сокращение добычи — на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.
Обновлено в 02:43
Экономика
Рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов
Подорожание топлива на 30% грозит ростом цен на товары повседневного спроса, о чем логисты, поставщики продуктов и ритейлеры уже предупредили премьера Дмитрия Медведева.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
Госдума одобрила контроль снятия наличных с карт иностранных банков
Госдума приняла закон об обязательном контроле операций по снятию в России наличных денег с карт иностранных банков, целью которого является анализ финансовых потоков и выявление схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
Обновлено в 03:40
Экономика
СМИ сообщили о новом контракте по реконструкции Госдумы
Управление делами президента заключило новый контракт на проект реконструкции Госдумы, общая стоимость работ по обновлению помещений нижней палаты парламента может составить 2 миллиарда рублей, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:08
Экономика
Кабмин выделил регионам 12 млрд руб. на строительство дорог
Уточняется, что из них 8,1 млрд руб. пойдет на реализацию крупных проектов в 14 регионах, 2,9 млрд руб. — на развитие и приведение в нормативное состояние дорог в девяти субъектах.
Обновлено в 00:16
Экономика
Россия в октябре увеличила вложения в госдолг США
В октябре 2018 года Россия увеличила вложения в гособлигации США до $14,629 млрд.
Обновлено в 01:12
Финансы
«Дыра» в капитале банка «Агросоюз» достигла 15,3 млрд рублей
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) банка "Агросоюз", у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил почти 15,3 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 03:18
Экономика
В России могут повысить ввозные пошлины на телекомоборудование
В ходе выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске было предложено ввести меры, которые позволят стимулировать сбыт отечественного телекоммуникационного оборудования, не уступающего по качеству импортным аналогам.
Обновлено в 02:25
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 8 копеек — до 66,86 рубля. Курс евро повысился на 6 копеек и составил 75,81 рубля.
Обновлено в 02:00
Экономика
Москва вошла в тройку самых дорогих офисных рынков Европы
В мировом рейтинге самых дорогих офисных рынков Москва оказалась на 26-м месте, отмечается в исследовании.
Обновлено в 04:03
Экономика
АвтоВАЗ в 2018 году получит до 6 млрд рублей прибыли
ПАО "АвтоВАЗ" может получить "порядка 5-6 млрд руб." прибыли по итогам 2018 года, заявил гендиректор ГК "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник.
Обновлено в 01:07
Экономика
Ценам на сталь и уголь предрекли падение к 2023 году
Обновлено в 03:40
Экономика
Минстрой: ежегодные 120 млн «квадратов» жилья находятся под вопросом
Планы по строительству 120 миллионов квадратных метров жилья в год находятся под вопросом, сообщил в ходе общественного совета при Минстрое глава министерства Владимир Якушев.
Обновлено в 04:08
Финансы
Региональным бюджетам станет тяжелее
Из-за замедления роста экономики (по прогнозам агентства, увеличение реального ВВП в России составит 1,5% против 1,8% по итогам текущего года) сборы налога на прибыль в региональные бюджеты сократятся, а расходы, в частности социальные, вырастут — федеральный центр требует от субъектов РФ достижения целевых показателей по увеличению доходов населения и снижению уровня бедности.
Обновлено в 03:36
Финансы
Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $58-61/bbl - «Нордеа Банк»
Котировки Brent в районе отметок $58.5/bbl, WTI торгуется на минимумах года, около $49.0/bbl.
Обновлено в 03:37