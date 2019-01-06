Экономика
Правительство создало особую экономическую зону в Воронежской области
Правительство создало особую экономическую зону в Воронежской областиТАССвчера в 03:51
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил создание особой экономической зоны (ОЭЗ) типа "Центр" на территории Воронежской области. Соответствующее постановление опубликовано в воскресенье на сайте правительства РФ.
ТАССвчера в 03:51
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» в Воронежской области, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.Коммерсантъвчера в 06:17
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Постановление о создании ОЭЗ «Центр» на территории Воронежской области подписал Дмитрий Медведев
Вести ПК в Воронеже01:24
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Кино
В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено вчера в 10:25
Экономика
В Госдуме поддержали идею удвоить МРОТ
Идея расширения потребительской корзины до уровня МРОТ, доведённого до уровня в 25 тысяч рублей, заслуживает реализации, однако на данный момент подобные законодательные инициативы правительство не поддерживает и рекомендует отклонять, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Обновлено в 05:18
Политика
В Габоне военные объявили о захвате власти
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море
Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Политика
Абэ поклялся поставить точку в переговорах с Россией по Курилам
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал сделать все возможное для того, чтобы завершить переговоры с Россией о заключении мирного договора.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Обновлено в 03:34
Политика
Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости
В Рождество президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин пригласил Моди на Восточный экономический форум
Президент России Владимир Путин в время телефонного разговора пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре этого года.
Обновлено в 05:18
Авто
Компания Tesla начала строить в Шанхае завод
На днях стало известно, что компания Tesla начнет строительство завода в Шанхае.
Обновлено в 02:13
Путешествия
Япония ввела налог для туристов на выезд из страны
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику
"Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Челябинске проверяют сообщения о нападении волка на ребёнка в парке
В Челябинске проводят проверку сообщений о нападении волка на ребёнка в одном из парков, сообщает ТАСС по ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.
Обновлено в 04:46
Футбол
«Краснодар» объявил о приобретении хавбека сборной Швеции Олссона
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Религия
Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.
Обновлено в 03:24
Кино
Первые кадры новых серий «Игры престолов» попали в сеть
Телекомпания HBO опубликовала на YouTube первые кадры из финального восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 04:43
Политика
Установлены все детали покушения на Скрипаля
Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено вчера в 10:58
Политика
Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца
Китай выразил протест США из-за того, что американский ракетный эсминец McCampbell без разрешения китайской стороны вошёл в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.
Обновлено в 04:57
Политика
Владимир Путин наградил президента Сербии орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил сербского президента Александра Вучича орденом Александра Невского.
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Опубликованы рендеры iPhone 2019 года с тройной камерой
В Сети появились первые рендеры нового гаджета iPhone, демонстрация которого может состояться осенью текущего года.
Обновлено в 03:43
Происшествия
На юге Москвы обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны
Авиационная бомба времен Великой Отечественной войны (ВОВ) обнаружена в Криворожском проезде на юге Москвы в ходе проведения земляных работ.
Обновлено в 02:28
Кино
Российский боевик «Т-34» за неделю проката собрал 1 миллиард рублей
Российский военно-приключенческий боевик «Т-34» в первую неделю показа на киноэкранах собрал один миллиард рублей.
Обновлено вчера в 20:40
Общество
Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
National Interest оценил новую российскую самоходку «Лотос»
Несмотря на свою предполагаемую "цветочную красоту", новое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 "Лотос" станет важной вехой в процессе модернизации артиллерии России, пишет американский журнал The National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
В Киеве определили самое «болезненное» положение томоса об автокефалии
Наиболее «болезненным» положением томоса об автокефалии для «новой церкви» станет запрет создавать свои структуры за пределами страны.
Обновлено вчера в 20:04
Происшествия
Турция сообщила о смерти российского капитана
Власти Турции сообщают о смерти российского капитана в районе пролива Дарданеллы.
Обновлено в 05:55
Политика
СМИ назвали место второй встречи Трампа и Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести вторую встречу в столице Вьетнама – Ханое, пишет южнокорейская газета Munhwa Ilbo со ссылкой на неназванные дипломатические источники в Вашингтоне и Сеуле.
Обновлено в 05:47
Футбол
Уэйна Руни арестовали в пьяном виде посреди аэропорта
Известный британский футболист Уэйн Руни был задержан американскими правоохранителями посреди международного аэропорта Даллеса в пригороде Вашингтона.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия
Жителя Кузбасса осудили за покупку на AliExpress
Куйбышевский районный суд Новокузнецка вынес приговор местному жителю, который приобрел через интернет-магазин солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой.
Обновлено в 03:56