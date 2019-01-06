Экономика
В Воронежской области появилась особая экономическая зона под названием "Центр". Как сообщает портал правительства РФ, ОЭЗ создается на территории Новоусманского муниципального района.
Российская газета05:17
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Экономика
Доллар стал самой выгодной инвестицией россиян в 2018 году
Самыми доходными вложениями российских инвесторов в 2018 году стали доллары, акции и фьючерсы на палладий.
Обновлено в 02:39
Экономика
Индия вводит карательные пошлины на экспорт из США
Экономика США понесёт большие потери из-за карательных пошлин на ввоз американских сельскохозяйственных товаров в Индию.
Обновлено вчера в 06:58
Энергетика
Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли
Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.
Обновлено в 00:31
Экономика
Эксперт оценил рост цен на смартфоны в 2019 году
Стоимость смартфонов в 2019 году может вырасти на 10 процентов из-за снижения курса рубля и увеличения ставки НДС.
Обновлено вчера в 08:45
Экономика
Фонд содействия инновациям поддержит проекты по привлечению молодежи
Правительство РФ разрешило Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонду содействия инновациям) направлять субсидии проектам по вовлечению молодёжи в инновационную деятельность, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 05:18
Экономика
Эксперты оценили, кому надо в 2019 году готовиться к увольнению
С 2019 года начинает действовать пенсионная реформа, в результате которой пенсионный возраст для мужчин повышается до 65 лет, для женщин — до 60 лет.
Обновлено вчера в 01:25
Экономика
В Белоруссии и Казахстане повысили пенсионный возраст
В Белоруссии повысили пенсионный возраст.
Обновлено вчера в 05:36
Экономика
Долги Украины превысили 70 процентов ее ВВП
Внешний и внутренний долг Украины достиг критического значения, превысив 70 процентов от заложенного в бюджет страны ВВП.
Обновлено вчера в 09:28
Экономика
Эксперт: Мир ждет рецессия и распад на несколько валютных зон
По результатам кризиса нынешний глобальный долларовый мир имеет все шансы распасться на несколько валютных зон.
Обновлено 04 января в 18:39
Финансы
Индекс Мосбиржи превысил 2400 пунктов впервые за три недели
Индекс РТС рос на 2,87%, до 1118 пунктов. В прошлый раз индекс Мосбиржи поднимался выше 2400 пунктов 11 декабря.
Обновлено 04 января в 11:49
Экономика
Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства
Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.
Обновлено 03 января в 16:59
Экономика
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в своем твиттере сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено 02 января в 22:03
Энергетика
Насколько вырастут цены на бензин в 2019 году
Всего себестоимость литра бензина в 2019 году поднимется на 3,7 рубля, оценивает гендиректор АО "РК Интегратор" Виктор Костюков.
Обновлено 03 января в 02:03
Экономика
Акции Apple упали более чем на 9%
Акции компании Apple снизились более чем на 9% на открытии торгов после ухудшения прогноза выручки в связи со снижением объемов сбыта смартфонов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено 03 января в 10:40
Авто
Hyundai планирует нарастить долю автокредитования на 60%
В настоящее время доля продаж в кредит составляет более 50%, из них на программы Hyundai Finance приходится 32%, сообщает пресс-служба корейской марки.
Обновлено в 02:24