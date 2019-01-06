с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил создание особой экономической зоны (ОЭЗ) типа "Центр" на территории Воронежской области. Соответствующее постановление опубликовано в воскресенье на сайте правительства РФ.

Экономика Экономика МРОТ хотят увеличить в два раза В Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, четко определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие нужно считать поверх него.

Экономика Экономика В Чечне планируют запустить производство гидроэлектростанций под ключ Чеченский холдинг Rim Group планирует запустить производство гидроэлектростанций под ключ совместно с австрийской компанией Global Hydro Energy GmbH.

Экономика Экономика Эксперт: Потребкорзина в 2019 году подорожает на 5 процентов В целом потребкорзина в 2019 году может подорожать на 5 процентов, прогнозирует Анастасия Соснова.

Экономика Экономика Нижегородские производители пищевых продуктов улучшили показатели Нижегородская область по итогам десяти месяцев 2018 года попала в число лидеров по объему производства пищевых продуктов, заняв второе место в Поволжье.

Экономика Экономика ОАЭ выделят Пакистану 6,2 миллиарда долларов кредита По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, ОАЭ планируют выделить Пакистану кредит на сумму 6,2 миллиарда долларов.

Финансы Финансы На год грядущий: что банки приготовили россиянам в 2019-м Нажми на тормоза В 2018 году россияне реализовали так называемый отложенный спрос на кредитные деньги.

Экономика Экономика Самарский «Автовазбанк» начал вхождение в состав банка «Траст» Зарегистрированный в Тольятти (Самарская область) АО «Автовазбанк» будет официально присоединён к московскому ПАО Национальный банк «Траст».

Экономика Экономика Банкрот «Анкор банк» выплатил кредиторам почти 224 млн рублей Обанкроченный в 2017 году АО «Анкор банк» (Татария) в рамках процедуры конкурсного производства на начало декабря 2018 года выплатил своим кредиторам, отнесённым к первой очереди, свыше 223,59 млн рублей.

Экономика Экономика Эксперты: курс биткоина может упасть ниже $3 тысяч После взлета курса биткоина до $20 тысяч в конце 2017 года оптимисты и обычные спекулянты рисовали для самой популярной в мире криптовалюты весьма радужные перспективы.

Финансы Финансы Правительство Бутана обнародовало бюджет на 2019 год Правительство Бутана обнародовало бюджет на 2018 — 19 финансовый года, который будет составлять 47,7 млрд. нгултрумов (примерно 681 млн. долларов).

Экономика Экономика Индия вводит карательные пошлины на экспорт из США Экономика США понесёт большие потери из-за карательных пошлин на ввоз американских сельскохозяйственных товаров в Индию.

Энергетика Энергетика Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.

Энергетика Энергетика Нефть марок Brent и WTI дорожает более чем на 3% Цены на нефть марок Brent и WTI в пятницу вечером растут более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.