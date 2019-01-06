Экономика

Правительство создало особую экономическую зону в Воронежской области
ТАСС
вчера в 03:51

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил создание особой экономической зоны (ОЭЗ) типа "Центр" на территории Воронежской области. Соответствующее постановление опубликовано в воскресенье на сайте правительства РФ.
ТАССвчера в 03:51
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» в Воронежской области, соответствующий документ
 опубликован на сайте кабмина.
Коммерсантъвчера в 06:17

Подробнее о событии

Постановление о создании ОЭЗ «Центр» на территории Воронежской области подписал Дмитрий Медведев

Вести ПК в Воронеже01:24

Медведев вслед за Петром I подписал указ о создании в Воронеже особой экономической зоны

КП - Воронеж01:46

Медведев утвердил создание ОЭЗ под Воронежем

De Factoвчера в 08:41

Дмитрий Медведев утвердил создание особой экономической зоны под Воронежем

РИА Воронежвчера в 05:29

Правительство РФ создало особую экономическую зону в Воронежской области

МОЁ! Оnlineвчера в 08:16

Правительство создало ОЭЗ «Центр» в Воронежской области

РИА Новостивчера в 03:24

Правительство РФ создало особую экономическую зону под Воронежем

Блокнот Воронежвчера в 04:25
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Экономика

МРОТ хотят увеличить в два раза

В Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, четко определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие нужно считать поверх него.
Обновлено вчера в 22:00
Энергетика

Рынок нефти сосредоточился на добыче ОПЕК. Brent выросла на 9%

В пятницу цена фьючерсов Brent снова повысилась, и по итогам недели рост составил 9,3%, что является лучшим показателем с декабря 2016 года.
Обновлено в 02:01
Экономика

Мед, который оценили Путин и Си Цзиньпин на ВЭФ, продают в Китае

Обновлено вчера в 19:06
Экономика

Нижегородские производители пищевых продуктов улучшили показатели

Нижегородская область по итогам десяти месяцев 2018 года попала в число лидеров по объему производства пищевых продуктов, заняв второе место в Поволжье.
Обновлено в 02:33
Экономика

Эксперт: Потребкорзина в 2019 году подорожает на 5 процентов

Потребительская корзина: бензин и урожай толкают цены В целом потребкорзина в 2019 году может подорожать на 5 процентов, прогнозирует Анастасия Соснова.
Обновлено вчера в 06:10
Экономика

ОАЭ выделят Пакистану 6,2 миллиарда долларов кредита

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, ОАЭ планируют выделить Пакистану кредит на сумму 6,2 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 08:43
Финансы

На год грядущий: что банки приготовили россиянам в 2019-м

Нажми на тормоза В 2018 году россияне реализовали так называемый отложенный спрос на кредитные деньги.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика

Самарский «Автовазбанк» начал вхождение в состав банка «Траст»

Зарегистрированный в Тольятти (Самарская область) АО «Автовазбанк» будет официально присоединён к московскому ПАО Национальный банк «Траст».
Обновлено вчера в 21:55
Экономика

Банкрот «Анкор банк» выплатил кредиторам почти 224 млн рублей

Обанкроченный в 2017 году АО «Анкор банк» (Татария) в рамках процедуры конкурсного производства на начало декабря 2018 года выплатил своим кредиторам, отнесённым к первой очереди, свыше 223,59 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:28
Финансы

Правительство Бутана обнародовало бюджет на 2019 год

Правительство Бутана обнародовало бюджет на 2018 — 19 финансовый года, который будет составлять 47,7 млрд. нгултрумов (примерно 681 млн. долларов).
Обновлено вчера в 10:19
Экономика

Индия вводит карательные пошлины на экспорт из США

Экономика США понесёт большие потери из-за карательных пошлин на ввоз американских сельскохозяйственных товаров в Индию.
Обновлено 05 января в 06:58
Энергетика

Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли

Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.
Обновлено вчера в 00:31
Экономика

Долги Украины превысили 70 процентов ее ВВП

Внешний и внутренний долг Украины достиг критического значения, превысив 70 процентов от заложенного в бюджет страны ВВП.
Обновлено 05 января в 09:28
Экономика

Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства

Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.
Обновлено 03 января в 16:59
Финансы

Белорусские власти планируют привлечь $1,5 млрд на внешних рынках

Республика Беларусь выйдет на внешние рынки в наступившем году с намерением привлечь заимствований на 1,5 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 23:31
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