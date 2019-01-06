Экономика
Правительство создало особую экономическую зону в Воронежской области
Правительство создало особую экономическую зону в Воронежской областиТАССвчера в 03:51
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил создание особой экономической зоны (ОЭЗ) типа "Центр" на территории Воронежской области. Соответствующее постановление опубликовано в воскресенье на сайте правительства РФ.
ТАССвчера в 03:51
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» в Воронежской области, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.Коммерсантъвчера в 06:17
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Постановление о создании ОЭЗ «Центр» на территории Воронежской области подписал Дмитрий Медведев
Вести ПК в Воронеже01:24
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Экономика
МРОТ хотят увеличить в два раза
В Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, четко определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие нужно считать поверх него.
Обновлено вчера в 22:00
Энергетика
Рынок нефти сосредоточился на добыче ОПЕК. Brent выросла на 9%
В пятницу цена фьючерсов Brent снова повысилась, и по итогам недели рост составил 9,3%, что является лучшим показателем с декабря 2016 года.
Обновлено в 02:01
Экономика
Мед, который оценили Путин и Си Цзиньпин на ВЭФ, продают в Китае
Обновлено вчера в 19:06
Экономика
Нижегородские производители пищевых продуктов улучшили показатели
Нижегородская область по итогам десяти месяцев 2018 года попала в число лидеров по объему производства пищевых продуктов, заняв второе место в Поволжье.
Обновлено в 02:33
Экономика
Эксперт: Потребкорзина в 2019 году подорожает на 5 процентов
Потребительская корзина: бензин и урожай толкают цены В целом потребкорзина в 2019 году может подорожать на 5 процентов, прогнозирует Анастасия Соснова.
Обновлено вчера в 06:10
Экономика
ОАЭ выделят Пакистану 6,2 миллиарда долларов кредита
По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, ОАЭ планируют выделить Пакистану кредит на сумму 6,2 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 08:43
Финансы
На год грядущий: что банки приготовили россиянам в 2019-м
Нажми на тормоза В 2018 году россияне реализовали так называемый отложенный спрос на кредитные деньги.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
Самарский «Автовазбанк» начал вхождение в состав банка «Траст»
Зарегистрированный в Тольятти (Самарская область) АО «Автовазбанк» будет официально присоединён к московскому ПАО Национальный банк «Траст».
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
Банкрот «Анкор банк» выплатил кредиторам почти 224 млн рублей
Обанкроченный в 2017 году АО «Анкор банк» (Татария) в рамках процедуры конкурсного производства на начало декабря 2018 года выплатил своим кредиторам, отнесённым к первой очереди, свыше 223,59 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:28
Финансы
Правительство Бутана обнародовало бюджет на 2019 год
Правительство Бутана обнародовало бюджет на 2018 — 19 финансовый года, который будет составлять 47,7 млрд. нгултрумов (примерно 681 млн. долларов).
Обновлено вчера в 10:19
Экономика
Индия вводит карательные пошлины на экспорт из США
Экономика США понесёт большие потери из-за карательных пошлин на ввоз американских сельскохозяйственных товаров в Индию.
Обновлено 05 января в 06:58
Энергетика
Посол России в Китае: энергетика остается основной сферой торговли
Сотрудничество между Россией и Китаем в области энергетики будет сохранять лидирующее место в структуре торгово-экономического взаимодействия между двумя странами, заявил посол России в КНР Андрей Денисов.
Обновлено вчера в 00:31
Экономика
Долги Украины превысили 70 процентов ее ВВП
Внешний и внутренний долг Украины достиг критического значения, превысив 70 процентов от заложенного в бюджет страны ВВП.
Обновлено 05 января в 09:28
Экономика
Регионам выделят более 31 млрд рублей на льготные лекарства
Правительство выделит регионам 31,367 млрд рублей из федерального бюджета на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.
Обновлено 03 января в 16:59
Финансы
Белорусские власти планируют привлечь $1,5 млрд на внешних рынках
Республика Беларусь выйдет на внешние рынки в наступившем году с намерением привлечь заимствований на 1,5 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 23:31