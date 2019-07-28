Финансы
Правительство создает инфляционные риски, опасается ЦБВедомости вчера в 17:59
«Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 – начале 2020 г.» – таким комментарием сопроводил ЦБ снижение ключевой ставки до 7,25%.
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Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В ДТП в Крыму пострадали шесть человек и погиб ребенок
Водитель автомобиля SsangYong выехал на встречную полосу движения Массовое ДТП, в результате которого погиб ребенок, произошло на автотрассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма в половине третьего дня 28 июля, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
ФБР объявило награду за помощь в поимке «розовой бандитки»
Десять тысяч долларов обещает заплатить Федеральное бюро расследований США (ФБР) тому, кто предоставит информацию о "розовой бандитке", ограбившей за последние восемь дней уже четыре банка на восточном побережье Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым
Визит главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым вызвал протест со стороны Министерства иностранных дел Украины.
Обновлено вчера в 08:21
Наука
В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям
Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.
Обновлено 26 июля в 11:21
Здоровье
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом
Ежегодно 28 июля в системе международных дней ООН при участии Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом.
Обновлено вчера в 04:06
Происшествия
В Якутии 20 человек госпитализировали после отравления шаурмой
Двадцать человек госпитализированы в Чурапчинском районе Якутии после отравления шаурмой, сообщается в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:02
Общество
В Белогорске Амурской области объявлен режим ЧС из-за паводка
В городе Белогорске Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, передает РИА «Новости».
Обновлено в 01:06
Экономика
Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков
Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Армия и оружие
45 лет назад основана группа спецназа «Альфа»
45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.
Обновлено в 01:33
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Обновлено вчера в 11:08
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Ранее, в июне, ЦБ уже снижал показатели ключевой ставки на те же 0,25%.
Обновлено 26 июля в 07:49
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Общество
Река Ия в Тулуне может подняться на 350 см выше критической отметки
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
В 64-й горбольнице у Навального диагностировали крапивницу
Врачи 64-й городской больницы, в которую был госпитализирован Алексей Навальный из спецприемника, диагностировали у политика «крапивницу», сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Энергетика
Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином
Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Политика
ЕС резко осудил задержания протестующих в Москве
Обновлено вчера в 04:19
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Туристы из Петербурга пожаловались на трудный рейс в Турцию
В результате рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании iFly был задержан более чем на два часа, передает "Фонтанка".
Обновлено вчера в 12:41
Общество
Дым от лесных пожаров над Югрой окончательно развеялся
Напомним, замеры состава атмосферы показали, что воздух в Сургуте не опасен. Тем временем пожары в Восточной Сибири продолжаются.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено 27 июля в 10:07
Происшествия
Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими
«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено вчера в 08:43
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске разводится с мужем
Младшая сестра Жанны Фриске и сотрудник МЧС Сергей Вшивков подали заявление в Перовский ЗАГС, чтобы расторгнуть союз.
Обновлено в 01:00
Общество
Власти Байкальска заявили об угрозе обрушения дамбы из-за паводка
Ранее в районе объявили режим ЧС Власти Байкальска сообщили, что есть риск обрушения защитной дамбы в городе, пишет РИА Новости.
Обновлено в 01:41