«Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 – начале 2020 г.» – таким комментарием сопроводил ЦБ снижение ключевой ставки до 7,25%.

Происшествия В ДТП в Крыму пострадали шесть человек и погиб ребенок Водитель автомобиля SsangYong выехал на встречную полосу движения Массовое ДТП, в результате которого погиб ребенок, произошло на автотрассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма в половине третьего дня 28 июля, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Происшествия ФБР объявило награду за помощь в поимке «розовой бандитки» Десять тысяч долларов обещает заплатить Федеральное бюро расследований США (ФБР) тому, кто предоставит информацию о "розовой бандитке", ограбившей за последние восемь дней уже четыре банка на восточном побережье Соединенных Штатов.

Политика МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым Визит главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым вызвал протест со стороны Министерства иностранных дел Украины.

Наука В Новой Зеландии неумирающий пень выжил благодаря соседним деревьям Ученые выяснили, что потоки воды в пне и соседних деревьях составляли целую систему, а распределение ресурсов зависело от времени суток.

Здоровье Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом Ежегодно 28 июля в системе международных дней ООН при участии Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом.

Происшествия В Якутии 20 человек госпитализировали после отравления шаурмой Двадцать человек госпитализированы в Чурапчинском районе Якутии после отравления шаурмой, сообщается в понедельник на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Общество В Белогорске Амурской области объявлен режим ЧС из-за паводка В городе Белогорске Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, передает РИА «Новости».

Экономика Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года.

Армия и оружие 45 лет назад основана группа спецназа «Альфа» 45 лет назад была основана легендарная группа спецназа "Альфа", на боевом счету которой - десятки антитеррористических операций и сотни спасенных жизней.

Политика На Украине решили реформировать СБУ «Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% Ранее, в июне, ЦБ уже снижал показатели ключевой ставки на те же 0,25%.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация» Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».

Происшествия В 64-й горбольнице у Навального диагностировали крапивницу Врачи 64-й городской больницы, в которую был госпитализирован Алексей Навальный из спецприемника, диагностировали у политика «крапивницу», сообщает «Интерфакс».

Общество Москвичей предупредили о температурном антирекорде Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.

Энергетика Составлен рейтинг стран с самым доступным бензином Стоит отметить, что, согласно данным рейтинга стран Европы с самым доступным бензином, для жителей Украины стоимость топлива самая высокая.

Происшествия Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Происшествия Туристы из Петербурга пожаловались на трудный рейс в Турцию В результате рейс Санкт-Петербург — Анталья авиакомпании iFly был задержан более чем на два часа, передает "Фонтанка".

Общество Дым от лесных пожаров над Югрой окончательно развеялся Напомним, замеры состава атмосферы показали, что воздух в Сургуте не опасен. Тем временем пожары в Восточной Сибири продолжаются.

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Происшествия Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими «В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске разводится с мужем Младшая сестра Жанны Фриске и сотрудник МЧС Сергей Вшивков подали заявление в Перовский ЗАГС, чтобы расторгнуть союз.