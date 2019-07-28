Финансы
Правительство создает инфляционные риски, опасается ЦБВедомости вчера в 17:59
«Догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 – начале 2020 г.» – таким комментарием сопроводил ЦБ снижение ключевой ставки до 7,25%.
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Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек
Обновлено вчера в 22:46
Общество
В Иркутской области поднялся уровень воды в реках Белая и Бирюса
Обновлено 27 июля в 04:20
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Технологии
В Волгоградской области развивается отрасль аддитивного производства
Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, отрасль аддитивного производства успешно развивается и занимает новые сегменты рынка за счет производства деталей с уникальными микроструктурами.
Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие
В Петербурге начался Главный военно-морской парад
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.
Обновлено вчера в 04:17
Армия и оружие
Израиль испытал на Аляске противоракетный комплекс «Хец-3»
Серию секретных испытаний новой разработки противоракетного комплекса "Хец-3" провел Израиль на Аляске.
Обновлено вчера в 05:44
Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принять
Госсекреатрь США Майк Помпео заявил, что он хотел посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Обновлено вчера в 18:31
Здоровье
Забота о здоровье: в Таджикистане борются с курением кальянов
В Таджикистане продолжают активно бороться с курением. Два года назад под запрет попали кальяны.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле переиграл столичный «Локомотив» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:27
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол
Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе
Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
В Подмосковье подростки задержаны за двойное убийство
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Южная Осетия попросила Италию о признании
Мурджа пишет, что признание Южной Осетии будет означать возобновление традиции мирного сосуществования и объединение ради самоопределения и прав народов выбирать собственное будущее.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года колонии
В результате бывший сотрудник администрации президента получил 4,5 года колонии общего режима, кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 250 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом
Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено вчера в 07:14
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области попал в аварию
Как выяснилось впоследствии, за рулём "Lexus" находился бывший заместитель губернатора Челябинской области и директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение
Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
Обновлено вчера в 07:38
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено 27 июля в 14:36
Политика
Борис Джонсон потратит 100 млн фунтов на рекламу «жесткого» Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках подготовки к выходу страны из ЕС без сделки запустит рекламную кампанию, на которую в ближайшие три месяца будет потрачено 100 млн фунтов, пишет The Guardian со ссылкой на правительственные источники.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Дизайнер Жанны Эппле раскритиковал одежду от Тимати
К числу критиканов относится дизайнер Геннадий Горбачев, который тесно сотрудничает с Жанной Эппле, Бари Алибасовым, Сергеем Зверевым.
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Мария Порошина поблагодарила Гошу Куценко за поддержку
В социальной сети Instagram Мария Порошина поблагодарила своего бывшего супруга Гошу Куценко за поддержку.
Обновлено вчера в 08:10
Здоровье
Врачи придумали новый способ лечения сердца после инфаркта
Врачи решили устанавливать тканеинженерные «заплатки», заселяющие живыми клетками сердца, которые пересаживают больному.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Соратник Зеленского назвал идею переименования России уделом неудачников
Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский подверг критике предложение своего однопартийца Никиты Потураева о переименовании России в Московию.
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Рыбы могут сорить деньгами, а Львы рискуют потерять свою любовь
РЫБЫ Рыбы могут расслабиться и тратить деньги, на что им заблагорассудится.
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено вчера в 11:10