Финансы
На что повлияет снижение ключевой ставки ЦентробанкомРБК Новосибирск 17:10
Эльман Мехтиев, президент СРО НАПКА: — Если поднятие ключевой ставки сказывается моментально на всех, то результат снижения будет виден не так быстро, а может и вообще не проявиться. Как правило, это происходит тогда, когда движение ключевой ставки — всего лишь следование экономической ситуации.
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