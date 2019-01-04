Общество
Правительство согласовало переезд ряда министерств в «Москва-Сити»
Правительство согласовало переезд ряда министерств в «Москва-Сити»Российская газета03:42
Стал известно, куда именно в 2019 году переедут Минкомсвязь, Минпромторг и Минэкономразвития. Три министерства будут работать в помещениях здания правительственного комплекса по адресу: Пресненская набережная, дом 10, строение 2 ("Москва-Сити"). Об этом говорится на сайте кабинета министров.
Российская газета03:42
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с чего всё началось
Как говорится на сайте правительства, это делается для "улучшения межведомственного взаимодействия, повышения качества выполнения государственных функций".ТВ Центр05:44
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