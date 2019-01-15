Экономика

Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей с детьми
Доступ1
03:22

Вице-премьер Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме во вторник, 15 января, заявила, что правительство РФ согласовало новые меры поддержки для семей с детьми – они будут касаться ипотечных кредитов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ103:22
с чего всё началось

Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для россиян с детьми

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что кабинет министров в конце прошлого года согласовал новые меры поддержки для семей с детьми, взявших жилье в ипотеку.
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Голикова пообещала ипотеку под 5% для дальневосточных семей с детьми

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Экономика

Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей с детьми

Вице-премьер Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме во вторник, 15 января, заявила, что правительство РФ согласовало новые меры поддержки для семей с детьми – они будут касаться ипотечных кредитов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Татьяна Голикова
Российский политик
Российский политик и экономист, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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