с чего всё началось

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Правительство России согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей с детьми. Об этом сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.

Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей

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