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Экономика Экономика Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России «За девять месяцев 2018 года уровень бедности населения — 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%)», — приводит РИА Новости слова Голиковой.

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Финансы Финансы Международные резервы России за 2018 год выросли на 8,3% Международные резервы РФ по итогам 2018 года выросли на 8,3% и по состоянию на 1 января 2019 года составили почти $468,5 млрд, сообщил Банк России.

Энергетика Энергетика Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензина Независимые АЗС предупреждают о возможном введении маркетинговых "ухищрений" при продажах бензина на заправках, например, о появлении ценников на поллитра топлива, говорится в пресс-релизе Независимого топливного союза (НТС).

Экономика Экономика Сбербанк лишат монополии на рынке банковских переводов физлиц Объектом стал сегмент переводов денежных средств с банковских счетов (текущих и карточных) на банковские счета граждан посредством удаленных каналов, то есть с помощью сайта банка, интернет-банка и мобильных приложений.

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