Экономика

Правительство согласовало новые льготы по ипотеке
9111.ru
05:45

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в конце 2018 года правительство России согласовало дополнительные меры по льготной ипотеке для многодетных семей. Об этом пишет «Российская газета».
9111.ru05:45
Татьяна Голикова
Единовременное возмещение кредитору части убытков в сумме, на которую кредитором снижен размер денежных обязательств заемщика по кредитному договору, договору займа в размере 10% размера задолженности по ипотечному кредиту, но не более 450 тысяч рублей по рождению третьего и последующих детей.
— Татьяна Голикова, российский политикИнтерфакс 02:41

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Ведомости03:40

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РБК03:40

Согласованы новые льготы по ипотеке для россиян с детьми - Голикова

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Татьяна Голикова
Российский политик
Российский политик и экономист, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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