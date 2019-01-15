Экономика
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке9111.ru05:45
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в конце 2018 года правительство России согласовало дополнительные меры по льготной ипотеке для многодетных семей. Об этом пишет «Российская газета».
9111.ru05:45
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Единовременное возмещение кредитору части убытков в сумме, на которую кредитором снижен размер денежных обязательств заемщика по кредитному договору, договору займа в размере 10% размера задолженности по ипотечному кредиту, но не более 450 тысяч рублей по рождению третьего и последующих детей.
— Татьяна Голикова, российский политикИнтерфакс 02:41
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