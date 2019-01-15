Единовременное возмещение кредитору части убытков в сумме, на которую кредитором снижен размер денежных обязательств заемщика по кредитному договору, договору займа в размере 10% размера задолженности по ипотечному кредиту, но не более 450 тысяч рублей по рождению третьего и последующих детей.

RT на русском вчера в 02:48

Правительство России в конце 2018 года согласовало дополнительные меры поддержки семей с детьми, взявших жильё в ипотеку. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, речь идет о трёх мерах.

Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей с детьми

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