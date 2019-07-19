Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли. Соответствующее поручение вице-премьера России Дмитрия Козака уже направлено ряду ведомств, в том числе в Минпромторг.

Шоу-бизнес У Светланы Лободы почернели ноги Певица Светлана Лобода напугала поклонников странной публикацией в своем инстаграме.

Армия и оружие Глава военной разведки США сравнил российскую и китайскую «угрозы» Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.

Политика Путин не верит, что Скрипаля могли отравить британские спецслужбы Президент России Владимир Путин заявил, что не верит в отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля британскими спецслужбами.

Интернет Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк» Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.

Наука Низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток Ученые из Wellcome Sanger Institute и Кембриджского университета доказали, что низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина снялась обнаженной в клипе Скандальная участница ток-шоу Диана Шурыгина прибыла в Санкт-Петербург для съемок в клипе, сообщает сайт "kp.ru" со ссылкой на слова шоумена Стаса Барецкого, который также принял в нем участие.

Энергетика Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо Президент РФ Владимир Путин поддержал умеренное повышение цен на моторное топливо.

Политика Зеленский призвал восстанавливать украинские дороги Документ призван создать условия для развития и повышения качества автомобильных дорог. Надо построить приоритетные дороги.

Экономика Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».

Технологии Мобильные телефоны и WI-FI угрожают безопасности Boeing Мобильные телефоны и помехи WI-FI являются угрозой для безопасности полётов некоторых Boeing 737 и 777.

Кино Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6» В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.

Происшествия Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.

Космос Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».

Экономика ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.

Политика Туристов проведут по «путинским» местам в Дрездене Германия планирует привлечь российских туристов экскурсиями по местам президента РФ Владимира Путина, сообщает 19 июля РИА Новости.

Политика Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов сделать первый шаг и обменять главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.

Футбол «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче В товарищеском матче между «Монако» и английским «Эвертоном» победу праздновал клуб из Ливерпуля.