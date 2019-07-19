Экономика
Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукцииКоммерсантъ вчера в 11:45
Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли. Соответствующее поручение вице-премьера России Дмитрия Козака уже направлено ряду ведомств, в том числе в Минпромторг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Происшествия
На Киевской таможне задержан грузовик с сотней картин из Франции
Сотрудники Киевской таможни нашли в прибывшем из Франции грузовике 98 картин, которые были спрятаны среди деревянных рам.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ
Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня
Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Единоборства
Российскому боксеру Дадашеву провели трепанацию черепа после боя
Российскому боксеру Максиму Дадашеву, госпитализированному после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, сделана операция по поводу внутричерепной гематомы, долгосрочный прогноз восстановления спортсмена неизвестен, сообщает на своей странице в Twitter журналист ESPN Стив Ким.
Обновлено в 04:24
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
Обновлено в 02:15
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Футбол
«Рубин» опроверг перенос матча с «Ахматом» в Нижний Новгород
Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом» пройдёт на стадионе «Центральный».
Обновлено в 04:28
Футбол
Обляков: «Возраст не значит ничего, мы должны биться за лидерство»
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в интервью клубной пресс-службе выразил уверенность, что армейцы смогут на равных конкурировать с другими фаворитами РПЛ.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Грузовик с металлоломом врезался в автобус в Санкт-Петербурге
Грузовик DAF с прицепом, загруженным металлоломом, столкнулся с автобусом ПАЗ в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба управления ГИБДД Северной столицы.
Обновлено вчера в 20:35
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено вчера в 19:46
Игры
В Rockstar Social Club обнаружили очередное упоминание PC-версии Red Dead Redemption 2
На сайте статистики Red Dead Redemption 2 в Rockstar Social Club нашли упоминание PC-версии игры.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
В театре рассказали о самочувствии Инны Чуриковой
Обновлено в 03:50
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В Амурской области девять человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:04
Политика
Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве
Машина, в которой ехал Шеремет, утром 20 июля 2016 года была подорвана. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
Обновлено в 03:40
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Технологии
BBC: Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ
Хакеры взломали серверы московской компании-подрядчика ФСБ.
Обновлено в 03:00
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины.
Обновлено вчера в 13:16
Авто
«ГАЗель» отмечает своё 25-летие
Сегодня, 20 июля, самая популярная коммерческая модель в России – «ГАЗель» отмечает 25 лет со дня начала производства.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки
Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, сколько раз становился крестным отцом.
Обновлено в 01:10
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Барриос рассказал, как спасался от холода в первом матче за «Зенит»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своем дебюте за клуб, который случился на холоде — в матче против «Урала» в начале марта.
Обновлено в 03:26
Футбол
«Ливерпуль» уступил дортмундской «Боруссии» в товарищеском матче
Встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 3:2. Счет в матче на третьей минуте открыла «Боруссия» после точного удара Пако Алькасера.
Обновлено вчера в 22:08