Экономика
Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукцииКоммерсантъ 11:45
Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли. Соответствующее поручение вице-премьера России Дмитрия Козака уже направлено ряду ведомств, в том числе в Минпромторг.
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СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
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Политика
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Новый указ президента РФ Владимира Путина о паспортах для жителей Донбасса говорит о желании Кремля навязать диалог по поводу федерализации Украины на российских условиях, считает министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.
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«Манчестер Сити» интересуется Умтити
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Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео
Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
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Google посвятила дудл юбилею высадки на Луну
Обновлено в 05:37
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Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.
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Украденная немецким капралом картина вернулась в Италию
Обновлено в 12:15
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Боксер Гвоздик: Порошенко назвал РФ врагом Киева, чтобы грабить страну
Бронзовый призер Олимпийских игр, украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, обрушился с критикой на бывшего президента страны Петра Порошенко.
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Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
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Обновлено вчера в 11:19
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В сети появился второй трейлер сериала «Темные начала»
В сети появился второй трейлер сериала "Темные начала". Новое фэнтези снимают по одноименной трилогии английского писателя Филипа Пулмана.
Обновлено в 08:56
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Владимир Путин прибыл в Магнитогорск
Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск.
Обновлено в 12:23