Экономика

Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукцииКоммерсантъ 11:45

Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли. Соответствующее поручение вице-премьера России Дмитрия Козака уже направлено ряду ведомств, в том числе в Минпромторг.
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