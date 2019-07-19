Экономика
Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукцииКоммерсантъ 11:45
Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли. Соответствующее поручение вице-премьера России Дмитрия Козака уже направлено ряду ведомств, в том числе в Минпромторг.
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Общество
С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии
Обновлено в 07:45
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Интернет
«ВКонтакте» запустит сервис знакомств
"ВКонтакте" запустит приложение для знакомств Lovina, основой которого станут видеозвонки и видеоистории.
Обновлено в 07:48
Политика
В офисе Зеленского назвали чушью сообщения об инциденте с Полтораком
Заместитель председателя офиса президента Руслан Рябошапка разъяснил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком не было никакого конфликта.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Кети Топурия поправилась на 4 кг и показала фигуру в купальнике
На новом кадре певица Кети Топурия продемонстрировала располневшую фигуру в белоснежном купальнике.
Обновлено в 11:57
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:34
Происшествия
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено в 07:27
Кино
Путин поздравил с юбилеем Александра Ширвиндта
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму художественному руководителю Московского академического театра сатиры Александру Ширвиндту по случаю его 85-летия.
Обновлено в 04:25
Религия
В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту
На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
Обновлено в 02:11
Политика
Трех генералов Росгвардии заменили сотрудниками ФСБ
По указу президента в отставку были отправлены сразу три генерал-лейтенанта. Одного из них заменил сотрудник, служивший в ФСБ.
Обновлено в 11:00
Авто
Центр для разработки беспилотников BMW и Tencent откроют в Китае
Две компании, немецкий автопроизводитель BMW и китайская компания Tencent, собираются совместными усилиями открыть вычислительный центр по проектировке беспилотных машин.
Обновлено в 12:16
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Политика
В ОБСЕ призвали Украину освободить Кирилла Вышинского
Сегодня суд в Киеве продлил до 19 сентября срок ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 11:28
Футбол
«Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»
Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».
Обновлено в 09:56
Политика
МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям
Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
«Задымился жестко»: названы версии ЧП с Boeing в Шереметьево
Экипаж авиалайнера, выполнявшего рейс «Москва — Ереван», остановил самолёт на взлётной полосе в Шереметьево из-за задымления, возникшего в салоне.
Обновлено в 03:26
Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-Петербурге
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
Обновлено в 06:55
Гаджеты
Приглашения уже разосланы. Флагманский смартфон Honor 20 Pro готов к запуску в России
Смартфон Honor 20 Pro может похвастаться четверной основной камерой с модулями разрешением 48, 16, 8 и 2 Мп, дисплеем диагональю 6,26 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей с отверстием под фронтальную камеру разрешением 32 Мп, SoC Kirin 980, аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью 22,5 Вт.
Обновлено в 11:30
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Футбол
Евролига представила календарь на новый сезон
Евролига представила календарь очередного регулярного чемпионата на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Полуголая Нюша высказалась на тему экологии
Отечественная певица Нюша поделилась с поклонниками снимком в купальнике и решила порассуждать на тему экологии.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Шурыгина снялась у порнорежиссера
Участница многочисленных ток-шоу Диана Шурыгина снялась в эротическом клипе порнорежиссера Сергея Михайлова, известного как Боб Джек.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Политика
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов освободить из-под ареста руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в обмен на Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку теракта.
Обновлено в 03:16
Музыка
Шнуров обвинил Собчак в том, что рифмы за нее писал Богомолов
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров во время пресс-конференции в пресс-центре НСН на поле фестиваля «Нашествие-2019» заявил, что самыми интересными в стихотворных баттлах были рифмы, которые за журналистку Ксению Собчак писал режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую область
Утром в пятницу, 19 июля, президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где проведет совещание по ситуации с ликвидацией последствий паводка.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Атакой на Крым и Донбасс Киев приговорит украинскую армию
Вооруженные силы Украины потерпят сокрушительное поражение, если армии будет отдан приказ атаковать самопровозглашенные ДНР и ЛНР или Крым.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08