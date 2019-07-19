Экономика

Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукцииКоммерсантъ 11:45

Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли. Соответствующее поручение вице-премьера России Дмитрия Козака уже направлено ряду ведомств, в том числе в Минпромторг.
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В России предложили запретить закупку импортной продукции для ОПК

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News.ru10:30

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Коммерсантъ11:45
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