Экономика
Правительство решило спрятать российские компании от санкцийLenta.ru 10:46
Правительство определило информацию, которую российские эмитенты (компании и банки, выпускающие ценные бумаги) могут не публиковать, если им угрожают санкции. Текст соответствующего постановления размещен на сайте правительства.
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Игры
В War Thunder началась акция «Фронтовой механик»
Обновлено в 13:56
Игры
Close to the Sun уже можно предзаказать
Студия Storm in a Teacup объявила дату релиза своего приключенческого хоррора Close to the Sun.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Соловчук перед дракой узнал Кокорина и не узнал Мамаева
3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября.
Обновлено в 10:58
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
Литовские власти приняли решение отозвать из Москвы своего посла Рямигиюса Мотузаса для консультаций в связи с коррупционным скандалом.
Обновлено в 12:36
Наука
Искусственный метаболизм заставил биополимерного слизевика ползти против течения
Предложенный подход основан на принципе «искусственного метаболизма» — управляемого процесса полимеризации и гидролиза ДНК, за счет которого частица может двигаться даже против внешнего потока.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
Официант «Кофемании» назвал сумму заказа компании Кокорина и Мамаева
Сумма заказа компании Александра Кокорина и Павла Мамаева в кафе "Кофемания" составил около 18 тысяч рублей, передает корреспондент RNS из зала "Сумма счета была, если мне можно называть, около 18 тысяч рублей", — сказал свидетель Ринат Токтаров, официант кафе.
Обновлено в 12:55
Политика
Александр Лукашенко сравнил некоторые действия России с санкциями
Белорусский лидер напомнил, что периодически РФ закрывает белорусские предприятия.
Обновлено в 05:21
Футбол
Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko
Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
Сергей Галицкий возглавил комитет детско-юношеского футбола РФС
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий возглавил комитет детско-юношеского футбола Российского футбольного союза (РФС), заявил глава РФС Александр Дюков.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем
В Сети появились записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как игрок "Спартака" Аяз Гулиев избил иностранного гражданина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:01
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Специалисты смогли рекомендовать к употреблению кефир марок «Простоквашино», «Лакомо», «Асеньевская ферма», а также простоквашу «Каждый день».
Обновлено в 02:10
Интернет
Сайт Searchface начал работать через авторизацию
Пожелавшие остаться неизвестными разработчики нейросетевого сервиса Searchface сообщили TJ, что сайт перезапустился под именем FindClone с обязательной авторизацией через «ВКонтакте».
Обновлено в 12:40
Экономика
Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»
«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 13:22
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Политика
Посольство РФ: Британия готовит новые провокации с химвеществами
Великобритания хочет сохранить свои химические лаборатории, чтобы устроить новые провокации, считает секретарь посольства России в королевстве.
Обновлено в 14:49
Общество
В ГИБДД предлагают отменить скидку на уплату штрафов
Конкретные суммы полицейский не назвал, но ранее он же предлагал вшестеро увеличить штраф за превышение скорости на 20 – 40 км / ч — с нынешних 500 руб. до 3 тыс. руб. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил на слушаниях, что отмена скидки на уплату штрафа может привести к параличу работы службы судебных приставов.
Обновлено вчера в 10:17
Экономика
Компаниям и банкам разрешили засекретить 18 видов данных из-за санкций
После принятия в США осенью 2017 года закона о возможности «вторичных» санкций российское правительство выпустило несколько постановлений, дающих компаниям и банкам право не раскрывать часть информации.
Обновлено в 08:36
Важное за сутки
Светлана Лобода с трудом вырвалась из цепких лап Филиппа Киркорова
Филиппу было отведено почетное место за столом с Арманом Давлетьяровым, а так же Иосифом Пригожиным, Валерией и Светланой Лободой.
Обновлено в 07:15
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Футбол
«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ
Обновлено в 16:53
Хоккей
Билялетдинов покинул пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству Татарстана.
Обновлено в 12:57
Политика
Друг Зеленского: Володя может быть президентом в любое время, но эти жаркие дни для Украины, не этот день для него
Друг кандидата в президенты Владимира Зеленского, в прошлом актёр студии «Квартал 95» Денис Манжосов придерживается мнения, что сам Зеленского на политической арене ещё не настал.
Обновлено в 13:15
Политика
Вячеслав Володин проголосовал за изоляцию Рунета, хотя находился в Саратовской области
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оказался среди проголосовавших за законопроект об изоляции Рунета, хотя весь день находился в Саратовской области.
Обновлено в 16:17
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Здоровье
В Греции впервые родился ребенок от трех родителей
В Греции на днях родился необычный ребенок, который появился на свет от трех родителей.
Обновлено в 14:42
Политика
Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко
Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поспорили в эфире телеканала "1+1".
Обновлено в 17:15