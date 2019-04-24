Энергетика
Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникамКоммерсантъ 06:26
Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
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В прошлом году глава Минздрава сообщала, что в период с 2013-го по 2018 год россияне стали пить меньше на 80 процентов.
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Происшествия
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Стоит отметить, что подобное заявление стало результатом поставленного Пентагоном ультиматума для Турции - если последняя не откажется от российских зенитно ракетных систем С-400, тогда США будут вынуждены прекратить поставку своих истребителей.
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Политика
В Крыму отменят национальный роуминг
Национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов.
Обновлено в 07:08
Транспорт
В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах
Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ
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Обновлено в 07:33
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Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
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Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза.
Обновлено в 06:40
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Происшествия
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МВД завершило расследование уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, об этом сообщил адвокат одного из фигурантов.
Обновлено в 07:08
Кино
Названа дата проведения следующей церемонии вручения премии «Оскар»
Церемония вручения премии «Оскар-2019» пройдет 9 февраля 2020 года в Калифорнии. Об этом сообщается на сайте академии.
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Авто
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Шоу-бизнес
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Напомним, 4 апреля войска ЛНА под командованием Хафтара выдвинулась в сторону столицы страны, где располагается правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.
Обновлено вчера в 02:23
Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
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В России создали уникальную антиторпеду
Российские инженеры разработали уникальный комплекс "Пакет-Э/НК" для защиты от торпедных атак.
Обновлено в 03:07
Политика
Луценко заявил, что Януковича ждут на Украине с конвоем и наручниками
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Обновлено в 06:23
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» РФ по делу о задержанных моряках
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Обновлено вчера в 18:14