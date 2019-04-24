Энергетика

Правительство решило профинансировать дешевый бензин в РоссииLenta.ru 07:32

Правительство определило параметры корректировки демпфирующего механизма, а также источники компенсации выпадающих из-за этого доходов бюджета. Об этом сообщили в Минфине, пишет ТАСС. Компенсации нефтяникам в 2019 году из Фонда национального благосостояния составят 400-450 миллиардов рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Из каких средств будут выплачены компенсации нефтяникам за стабилизацию цен на бензин

RT на русском11:51

Российское правительство договорилось с нефтяниками о сдерживании стоимости бензина

Эхо Москвы07:03

Нефтяники получат из ФНБ 400-450 млрд рублей за удержание цен на топливо

РИА Новости05:39

Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам

Коммерсантъ06:26

Правительство решило профинансировать дешевый бензин в России

Lenta.ru07:32

Нефтяники в 2019 году получат компенсацию из ФНБ в 400-450 млрд рублей

ТАСС05:34

Правительство подтвердило договоренности по сдерживанию цен на топливо

РБК03:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Общество

Москвичам пообещали похолодание на Пасху

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.
Обновлено в 06:48
Политика

Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса

Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Елена Малышева трогательно поздравила маму с днем рождения

Российский врач-терапевт Елена Малышева записала трогательное видео с поздравлением своей мамы с 86-летием.
Обновлено в 05:30
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Происшествия

На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки

Обновлено в 10:57
Энергетика

СМИ сообщили о скоплении в Белоруссии загрязненной нефти из России

Белорусская сторона предложила российской компании "Транснефть" механизм вытеснения загрязненной хлорорганическими соединениями российской нефти из магистрального нефтепровода "Дружба", при том что в резервуарах в Белоруссии скопилось уже более миллиона тонн "опасной некондиции", но ответа пока не получено, сообщил в среду белорусский государственный телеканал "Беларусь 1".
Обновлено в 15:26
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби

Обновлено в 16:56
Гаджеты

OPPO представила новинку с оригинальной фронтальной камерой

Компания OPPO презентовала миру новую линейку смартфонов – Reno.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков

Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

Бритни Спирс опубликовала обращение к поклонникам

Певица назвала виновника скандальных слухов о ней Около месяца назад поклонники узнали, что Бритни Спирс вновь оказалась в психиатрической клинике.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Продюсер МакSим рассказала о «непростом состоянии» певицы после ДТП

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, находится в «непростом состоянии» после автомобильной аварии, участницей которой она стала, заявила продюсер исполнительницы Маргарита Соколова.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»

Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Политика

Moody’s заявило о геополитических рисках после выборов на Украине

По словам аналитиков, выбор Зеленским экспертов в свою команду показал, что общее направление внешней политики Украины и в сфере обороны вряд ли изменится.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие

Глава МИД Турции: Анкара найдет замену американским F-35

Обновлено вчера в 21:25
Энергетика

Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США

Сегодня цены на нефть снижаются на данных о повышении запасов в США.
Обновлено в 01:07
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Общество

В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер

Обновлено в 10:58
Наука

Две нейросети смогли преобразовать сигналы мозга в человеческую речь

Помимо нейросетей потребовалось создать еще синтезатор речи.
Обновлено в 15:28
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за новых налогов

Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие

Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по России

Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара.
Обновлено в 11:02
Баскетбол

ЦСКА вышел вперед в серии против «Басконии» в плей-офф Евролиги

Обновлено в 16:39
Футбол

Семак про травму Маркизио: «Операция может показаться не такой сложной, но есть много «но»

Обновлено в 16:59
Армия и оружие

Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»

Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес

Елена Яковлева рассказала о сделанных пластических операциях

Елена Яковлева призналась, что не хочет стареть, поэтому в свои 58 лет борется за молодость и делает пластические операции.
Обновлено в 10:27
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев

Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей

Обновлено в 13:58
Футбол

Зенит — Динамо 2:0

«Зенит» на своем поле обыграл «Динамо» со счетом 2:0 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:55
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал на фото своего 5-месячного сына

Актер Сергей Безруков решил поздравить своего сына с маленьким праздником - пятым месяцем рождения.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено в 16:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное