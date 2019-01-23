Экономика

Правительство решило отложить изменение энерготарифов для населенияРИА Новости 13:07

Участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение прекратить обсуждение дифференциации тарифов на электроэнергию для населения на неопределенный срок. Об этом журналистам сообщил представитель вице-премьера Илья Джус.
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с чего всё началось

В энергопотребителей вселяют умеренность

Но в правительстве все же опасаются социального взрыва из-за введения нормы: ее больше не поддерживают в Минэнерго, а в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака обещают принять решение «с учетом реальных доходов населения».
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