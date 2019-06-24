Энергетика
Правительство решило не сдерживать цены на бензинПолитсовет 04:04
Правительство России не будет продлевать соглашение с нефтяными компаниями, которое ограничивало рост цен на бензин. Как пишет газета «Ведомости», срок нынешнего соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и ФАС истекает 1 июля 2019 года.
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с чего всё началось
1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.Ведомостивчера в 17:57
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Армия и оружие
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Второй неприятный момент: Стрый находится в Львовской области, а ведь это единственная область, где Порошенко во втором туре президентских выборов получил больше голосов, чем Зеленский.
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Глава МИД Грузии Давид Залкалиани выразил сожаление в связи с принятием Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, позволяющей России вернуться к работе в организации.
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Обновлено в 07:24
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Шоу-бизнес
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У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
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Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Появилось приложение Bye Bye Camera, которое можно использовать для стирания людей с фотографий.
Обновлено в 09:13
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Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
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Журналист Красовский раскритиковал кандидатов-выскочек в Мосгордуму
Журналист Антон Красовский возмутился отчетами некоторых кандидатов на участие в выборах в Мосгордуму.
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Происшествия
В нижегородском СИЗО скончалась мать десятерых детей
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Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил о досрочной отставке
Обновлено вчера в 12:15
Культура
Посмертный проект Стэна Ли опубликуют в виде книги
Посмертный проект создателя вселенной Marvel Стэна Ли - роман "Уловка света" (A Trick of the Light) будет опубликован в виде книги, сообщает The Guardian.
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Ростов признали самым агрессивным городом России
Обновлено в 03:59
Общество
Суд в США отказался отклонить иск миллиардера Рыболовлева к Sotheby’s
Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
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Внешние признаки могут указать на онкологию
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Обновлено в 17:39
Наука
В лесах Гондураса нашли затерянный город с редчайшими животными
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На Камчатке произошло сильное землетрясение
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Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
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Авто
Названы самые популярные у москвичей машины каршеринга
Самой популярной маркой автомобилей в экономсегменте московского каршеринга является Volkswagen Polo.
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Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте
Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики.
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