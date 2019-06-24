Энергетика

Правительство решило не сдерживать цены на бензинПолитсовет 04:04

Правительство России не будет продлевать соглашение с нефтяными компаниями, которое ограничивало рост цен на бензин. Как пишет газета «Ведомости», срок нынешнего соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и ФАС истекает 1 июля 2019 года.
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с чего всё началось

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:37, Вашингтон
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Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Федеральный суд в Нью-Йорке отказался отклонить иск российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к аукционному дому Sotheby's на 380 миллионов долларов, говорится в решении судьи Джесси Фурмана.
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