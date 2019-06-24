Энергетика
Правительство решило не сдерживать цены на бензинПолитсовет 04:04
Правительство России не будет продлевать соглашение с нефтяными компаниями, которое ограничивало рост цен на бензин. Как пишет газета «Ведомости», срок нынешнего соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и ФАС истекает 1 июля 2019 года.
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с чего всё началось
1 июля истекает срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках. Оно действует с ноября прошлого года.Ведомостивчера в 17:57
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