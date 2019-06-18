Энергетика
Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензинРИА Новости вчера в 15:44
Правительство разъяснило ситуацию с ростом цен на бензин в связи с противоречивыми трактовками данных Росстата по их динамике. Отмечается, что анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост с начала года на 17%, а биржевая цена снижается.
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с чего всё началось
Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, т. е. к оптовым ценам, определяемым биржевыми торгами. Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент 17% с 31 декабря 2018.ТАССвчера в 14:45
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