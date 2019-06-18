Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензинРИА Новости вчера в 15:44

Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, т. е. к оптовым ценам, определяемым биржевыми торгами. Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент 17% с 31 декабря 2018.

с чего всё началось

Правительство разъяснило ситуацию с ростом цен на бензин в связи с противоречивыми трактовками данных Росстата по их динамике. Отмечается, что анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост с начала года на 17%, а биржевая цена снижается.

Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин

Общество Новый штраф ввели в России для любителей пикников Напомним, что режим ЧС вводят при крупных природных пожарах. В это время людям запрещено посещать леса.

Общество Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева В ходе проверки выяснилось, что арестованные картины сняли с экспозиции, и их местонахождение не установлено, сообщили РБК в банке.

Общество Алибасов дал первое интервью после госпитализации Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.

Кино «Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards 15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.

Футбол Тульский «Арсенал» сегодня узнает соперника по квалификации Лиги Европы Жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20 состоится 19 июня в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".

Происшествия Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.

Политика МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.

Здоровье Жители Хабаровского края требуют отставки министра здравоохранения Жители Хабаровского края уже неоднократно просят обратить внимание на медицинские проблемы главу региона Сергея Фургала.

Происшествия ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили В музее "Собрание" бизнесмена и вице-президента РСПП Давида Якобашвили в Москве на улице Солянка начался обыск, который проводят оперативники ФСБ.

Политика Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по «Северному потоку — 2» Украинский президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы энергетической безопасности Украины, речь в частности шла о проекте "Северный поток — 2".

Интернет Пользователи пожаловались на сбой в работе мессенджера WhatsApp Больше всего сообщений о проблемах приходило от юзеров из Латинской Америки, а также ряда стран Европы, в том числе Великобритании, Германии, Италии.

Общество В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Политика Трамп на митинге рассказал о своей жёсткости в отношениях с Россией Президент США Дональд Трамп считает, что никто из его предшественников не был более жёстким в отношениях с Россией, чем он сам.

Происшествия Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Японии В результате землетрясения на северо-западе Японии пострадал 21 человек. Об этом 19 июня сообщает телеканал NHK.

Происшествия Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.

Общество Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Сочинский дельфинарий» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток в Приморье и назначил штраф в размере 37,6 млн рублей.

Происшествия Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».

Происшествия В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.

Армия и оружие Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.