Энергетика
Правительство разъяснило рост цен на бензинКомсомольская правда вчера в 16:09
Чиновники Минэнерго проанализировали данные о росте цен на топливо и пришли к выводу: все в порядке. Стоимость бензина соответствует тем значениям, которые обговаривали с производителями в прошлом году. По данным ведомства, с начала года стоимость бензина повысилась на 2,3% в среднем по России.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Виновника лесных пожаров в Калифорнии оштрафуют на $1 млрд
Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric, которую ранее признали ответственной за крупнейший в истории штата Калифорния лесной пожар, выплатит штраф в размере $1 млрд, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 20:49
Общество
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32
Наука
Физики разобрались в замерзании мыльных пузырей
Физики из США экспериментально исследовали замерзание мыльных пузырей, выделили два основных сценария замерзания и объяснили их теоретически.
Обновлено вчера в 11:00
Спорт
Платини освободили из-под стражи
Ранее экс-президента УЕФА доставили в полицейский участок в Нантерре под Парижем.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Во Владивостоке локализовали пожар в пятиэтажке
"Пожар локализован в 15.58 (08.58 мск), площадь - 300 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:32
Политика
Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским
Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено вчера в 09:28
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны до конца года разработает документы, которые изменят правила присвоения звания старшего лейтенанта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Экономика
Импорт молочных продуктов достиг максимума за все годы продэмбарго
Поставки сливочного масла, сыров и творога в 2019 году достигли максимума после введения в 2014 году запрета на импорт молочных и других продуктов из стран, которые ввели против России санкции, констатирует Союзмолоко.
Обновлено в 00:34
Политика
Волкер заявил о готовности работать с правительством РФ для установления мира в Донбассе
Напомним, что вчера стало известно о том, что Сенат США подведет итоги государственного переворота 2014 года на Украине.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой «Улетного экипажа»
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой "Улетного экипажа" 28-летняя Катрин Асси заставила Гелу Месхи напрочь забыть о семейных проблемах.
Обновлено в 00:41
Энергетика
Киев подготовил «Газпрому» альтернативный вариант контракта на транзит
О запасном варианте, предусматривающем заключение контракта с «Газпромом» не на транзит, а на своп газа, рассказал во вторник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 10:42
Авто
BMW отзывает в Европе 560 тысяч автомобилей
Обновлено в 01:10
Политика
Трамп заявил о своей исключительной жесткости по отношению к России
«Никто не относится к России более жестко, чем Дональд Трамп», — заявил действующий президент США.
Обновлено в 02:18
Общество
В Японии запретили физическое наказание детей
Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
Обновлено в 00:35
Здоровье
Роскачество дало советы по выбору напитков в жару
Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.
Обновлено в 01:49
Общество
Земельный участок могут отобрать за траву и мусор
Обновлено вчера в 03:03
Общество
Раздельный сбор мусора в Москве стартует досрочно с 2020 года
Власти Москвы досрочно начнут масштабное внедрение раздельного сбора отходов в столице с января 2020 года.
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие
Минобороны Украины запуталось в данных о повестках Зеленскому
13 апреля пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады заявила, что Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились подробностями своей свадьбы
В Холирудском дворце в Шотландии открылась выставка, посвященная свадьбе Меган и Гарри, в аудиопутеводителе к которой они сами поделились подробностями торжества.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки
Обновлено в 01:30
Кино
Вуди Харрельсон сыграет ЛСД-гуру Тимоти Лири
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Станция метро «Невский проспект» погрузилась во тьму
На станции петербургского метрополитена «Невский проспект» отключили свет.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток
За нарушение правил рыболовства при вылове животных, которые находятся сейчас в центре адаптации в бухте Средней в Приморье, Сочинский дельфинарий должен заплатить 37 млн 600 тысяч рублей, передает «Интерфакс».
Обновлено в 01:25
Происшествия
Четырех подпольных банкиров задержали в Москве
Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.
Обновлено в 01:29
Наука
Подвижные брови появились у собак в результате одомашнивания
Выразительные собачьи брови могли появиться у собак в результате анализа бессознательных предпочтений людей.
Обновлено вчера в 14:06