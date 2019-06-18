Энергетика
Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензинREGNUM 16:54
В заявлении сказано, что данные Росстата касаются только оптового, биржевого сегмента, и не относятся к розничным ценам на автозаправочных станциях. Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
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с чего всё началось
Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, т. е. к оптовым ценам, определяемым биржевыми торгами. Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент 17% с 31 декабря 2018.ТАСС14:45
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