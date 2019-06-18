Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензинREGNUM 16:54

Статистика Росстата относится к динамике цен производителей, т. е. к оптовым ценам, определяемым биржевыми торгами. Анализ динамики оптовых цен на бензин показывает рост на текущий момент 17% с 31 декабря 2018.

с чего всё началось

В заявлении сказано, что данные Росстата касаются только оптового, биржевого сегмента, и не относятся к розничным ценам на автозаправочных станциях. Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.

Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин

Интернет Facebook, Google и Twitter создали альянс цифровой безопасности Facebook, Google, Twitter и крупные игроки рекламного рынка объявили о создании альянса цифровой безопасности, в рамках которого они намерены бороться с вредоносным контентом, сообщает издание The Drum.

Происшествия Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 фигурантов уголовного дела о драке в селе Чемодановка на два месяца, сообщила ТАСС представитель суда.

Шоу-бизнес Алибасов дал первое интервью после отравления Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.

Баскетбол Пол конфликтует с Харденом и попросил обмена из «Хьюстона» Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Крис Пол попросил у руководства клуба обменять его, сообщает Yahoo Sports.

Политика Кремль счел эмоциональными слова Кудрина об угрозе социального взрыва Как сказал Песков, в Кремле проблему не отрицают, но и «гипертрофированно» ее оценивать в администрации президента считают неверным.

Происшествия В Кемерово приземлился самолет НАТО В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.

Политика Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерениях баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2020 году.

Общество В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.

Футбол ЧМ-2022 может переехать из Катара в США после задержания Платини ФИФА опровергла информацию о снятии с Платини обвинений в коррупции Мнение По словам политолога Станислава Белковского, доказательство дачи взятки Мишелю Платини со стороны представителей Катара будет означать переезд Чемпионата мира по футболу 2022 года в США.

Происшествия Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.

Политика Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Музыка Алла Пугачева даст концерт в Минске Стоит отметить, что сольный концерт певица даст практически после десятилетнего перерыва.

Происшествия Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

Энергетика Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5% В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат.

Происшествия В Скотленд-Ярде сообщили об убийстве мужчины из России в Лондоне На востоке британской столицы в районе Тауэр-Хамлетс произошло убийство 34-летнего выходца из России, задержаны двое подозреваемых.

Авто Объявлены цены на обновленный Subaru Outback Российские дилеры Subaru начали приема заказов на обновленный универсал повышенной проходимости Subaru Outback 2019 модельного года.

Общество Россияне в мае отказывались от кофе и шоколада в пользу продуктов дачного сезона - «Ромир» Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости.

Экономика Медведев предложил адресно увеличить детские пособия "Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет", — рассказал Медведев на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком.