Энергетика

Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензинREGNUM вчера в 16:54

В заявлении сказано, что данные Росстата касаются только оптового, биржевого сегмента, и не относятся к розничным ценам на автозаправочных станциях. Согласно проведенному Росстатом анализу динамики оптовых цен на бензин, на текущий момент рост составляет 17% с конца 2018 года.
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Правительство объяснило, почему в России подскочили цены на бензин

Znak.com00:40

Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин

Газета.Ruвчера в 14:51

Правительство нашло «противоречивые трактовки» данных о ценах на бензин

РБКвчера в 15:19

В правительстве назвали закономерным скачок цен на бензин в мае

Интерфаксвчера в 15:01

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Lenta.ruвчера в 14:57

Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин

РИА Новостивчера в 15:44

Правительство объяснило данные Росстата о росте цен на бензин в мае

ТАССвчера в 14:45
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Происшествия

В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, координатор группы "Информационное сопротивление" (ИС).
Обновлено в 06:21
Политика

Закон о выращивании опийного мака в России прошел третье чтение

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который разрешает выращивать опийный мак в научных и учебных целях, а также ради экспертной деятельности и производства лекарств, в том числе ветеринарных.
Обновлено в 06:17
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

Обновлено в 03:47
Авто

АвтоВАЗ запустил производство Lada Xray Cross с вариатором

«АвтоВАЗ» запустил производство внедорожной модификации хэтчбека LADA XRAY Cross, оснащённой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Крыму пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол

Пограничники задержали гражданина Украины, находящегося девять лет в международном розыске, при попытке въезда в Крым, сообщили журналистам в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе

Группа Bellingcat опубликовала расследование, в котором назвала имена 12 человек, которые, по ее данным, причастны к крушению Boeing 777 в Донбассе в 2014 г. Свои выводы группа строит на перехваченных после катастрофы телефонных переговорах, которые публиковали Совместная следственная группа (ССГ) во главе с Нидерландами и Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 06:19
Автоспорт

«Хонда» привезёт новые моторы во Францию, Квят будет оштрафован

Представители «Хонды» подтвердили, что во Франции новые двигатели и турбины получат Квят, а также пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли.
Обновлено в 04:57
Экономика

Кудрин объяснил свои слова об угрозе социального взрыва

Накануне, 17 июня, в эфире программы «Познер» Кудрин сказал, что не исключает возникновения социального взрыва, так как «бедность в стране стала позором» и 12,5 млн россиян живут за чертой бедности.
Обновлено вчера в 12:42
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 06:05
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Глушаковым

Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Политика

Партия Зеленского лидирует в украинских предвыборных рейтингах

Украинский институт социальных исследований имени Яременко и центр «Социальный мониторинг» провели опрос, согласно которому за партию президента Украины Владимира Зеленского готовы отдать голос 47,5% респондентов.
Обновлено вчера в 06:49
Общество

Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор

Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Двух полицейских наказали из-за видео крушения SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 05:53
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Общество

Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО

Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Наука

Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин

Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Здоровье

Юрист из Воронежа открыла фонд помощи детям с редкими заболеваниями

Фонд «Стеша» был создан в декабре 2018 года, но его основатель, 34-летняя многодетная мать Марина Булгакова занимается проблемой особых детей уже два года.
Обновлено в 02:30
Теннис

Цонга и Пэр сыграли в футбол теннисным мячом прямо во время матча

Матч первого круга турнира в немецком Галле между французами Жо-Вильфридом Цонгой и Бенуа Пэром удивил необычным розыгрышем.
Обновлено в 02:30
Кино

На «Стрелке» покажут премьеры Каннского кинофестиваля

В Москве в институте «Стрелка» пройдут премьеры фильмов-участников Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена

Подземные толчки не оказали влияния на АЭС в Фукусиме, на которой произошла авария в 2011 году из-за землетрясения и цунами.
Обновлено вчера в 12:52
Шоу-бизнес

Алибасов дал первое интервью после отравления

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как случайно выпил жидкость для промывки труб.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика

Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 05:54
Экономика

Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»

Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Авто

Компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008

Французская компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008. Информация о нем размещена на официальном сайте компании.
Обновлено в 06:39
Кино

В Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

В Северной Ирландии начались съемки пилотного эпизода приквела «Игры престолов». Сериал получил рабочее название «Долгая ночь».
Обновлено в 03:29
Политика

Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

Обновлено в 06:12
Здоровье

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать напитки в жару

Определить, какой из напитков натуральный квас помогут несколько "примет".
Обновлено в 01:00
Политика

Эксперт заявил, что вина Украины по MH17 уже давно доказана

Украинский и российский политолог Владимир Корнилов уверен, что доказать вину киевской стороны не составит труда.
Обновлено в 03:26
Экономика

Работникам АвтоВАЗа в июле поднимут зарплату

С 1 июля тарифные ставки и оклады работников АвтоВАЗа вырастут на 7 процентов, говорится в сообщении мэрии Тольятти, разосланном в СМИ.
Обновлено в 02:06
Как работают Яндекс.Новости?
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