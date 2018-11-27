Экономика
Правительство разрешило подсанкционным банкам не раскрывать информацию
Правительство разрешило подсанкционным банкам не раскрывать информациюТАССвчера в 23:41
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления, которые направлены на защиту интересов российских банков, кредитных организаций и небанковских кредитных организаций, находящихся под иностранными санкциями. Документы опубликованы во вторник на сайте кабмина.
ТАССвчера в 23:41
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Попавшим под санкции банкам разрешили не предоставлять данные, подлежащие раскрытию
Парламентская газета00:13
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 00:24, Ашберн
Экономика
Украинский Ощадбанк заявил о выигрыше иска на $1,3 млрд против России
Международный арбитраж в Париже вынес решение в пользу украинского Ощадбанка по спору с Россией на $1,3 млрд в связи с утратой активов в Крыму.
Обновлено в 00:20
Экономика
«Роснефть» предложила ЦБ меры борьбы со спекулянтами на бирже
«Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов», — рассказали в «Роснефти», отметив, что также обратились в Центробанк с предложениями об усилении надзора над торгами.
Обновлено вчера в 18:49
Экономика
Правительство рассмотрит мораторий на закон «О торговле»
О предложении на один или два года ввести мораторий на изменение главного для розницы отраслевого закона — «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России» («О торговле») — РБК рассказали участники состоявшегося в понедельник, 26 ноября, совещания крупнейших розничных сетей с вице-премьером Дмитрием Козаком.
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
ВТБ нашел нового куратора продажи розничных продуктов
Членом правления ВТБ, отвечающим за продажу розничных продуктов банка, станет Олег Смирнов, бывший руководитель Московского банка Сбербанка, рассказали «Коммерсанту» источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 21:34
Финансы
Доллар и евро выросли по отношению к рублю
Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября.
Обновлено вчера в 18:07
Экономика
В «черную пятницу» россияне потратили в онлайн-магазинах втрое больше
Согласно приводимому ранее прогнозу АКИТ, совокупный оборот товаров, которые были куплены в рамках "черной пятницы" (и онлайн, и офлайн), может составить 52 млрд руб. Скидки как спасение По подсчетам АКИТ, в этом году в распродажах приняли участие 5 тыс. ретейлеров против 3,5 тыс. в 2017 году.
Обновлено в 00:08
Экономика
Орешкин допустил инфляцию выше 4% в России к концу 2018 года
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ведомство ожидает ускорения инфляции к концу 2018 года до 4% и не исключает небольшого превышения этого уровня, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
Банки пригрозили блокировать карты россиян за необоснованные переводы
На подготовку бумаг отводилось три дня, в противном случае карту блокировали.
Обновлено в 00:19
Экономика
Минпромторг одобрил льготы для группы ГАЗ и Hyundai
Минпромторг одобрил льготы для группы ГАЗ и Hyundai Минпромторг одобрил заявки на специнвестконтракты (СПИК) группы ГАЗ и Hyundai, их подписание позволит компаниям зафиксировать долгосрочные налоговые льготы в обмен на инвестиции.
Обновлено вчера в 17:31
Экономика
В мире сохраняется различие в зарплатах по гендерному признаку
Сохраняются и профессиональная сегрегация, и поляризация с учетом пола среди отраслей экономики — так, женщины по-прежнему меньше представлены в традиционно мужских профессиях.
Обновлено в 00:04
Энергетика
В России цены производителей на бензин в октябре выросли на 5%
Цены производителей на автомобильный бензин в России в октябре увеличились на 5% по сравнению с сентябрём.
Обновлено вчера в 20:44
Экономика
Россия сократила помощь другим странам
Россия же больше $1 млрд на поддержку других стран тратит третий год подряд.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
Доля расчетов в нацвалютах между странами ЕАЭС достигла 70%
Доля расчетов в национальных валютах между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Российская Федерация) достигла 70% в первом полугодии 2018 года.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика
Mitsubishi уволила Карлоса Гона с поста председателя совета директоров
Совет директоров Mitsubishi Motors принял решение отправить Карлоса Гона в отставку с поста председателя совета директоров, сообщает Financial Times.
Обновлено вчера в 16:32
Экономика
Глеб Франк стал единственным владельцем крупнейшего добытчика минтая
Бизнесмен Глеб Франк стал единственным владельцем Русской рыбопромышленной компании, выкупив долю бизнеса у бывшего гендиректора компании Андрея Тетеркина.
Обновлено вчера в 13:15