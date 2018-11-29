Транспорт
Медведев отменил обязанность устанавливать знак «Шипы» на автомобили
Медведев отменил обязанность устанавливать знак «Шипы» на автомобилиRT на русском05:13
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность устанавливать знак «Шипы» на автомобили. Постановление опубликовано на сайте правительства России.
RT на русском05:13
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«...Исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины», — говорится в постановлении.RT на русском05:13
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