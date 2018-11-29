с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность устанавливать знак «Шипы» на автомобили. Постановление опубликовано на сайте правительства России.

Транспорт Транспорт Собянин прокомментировал остановку работы «канатки» в Лужниках

Транспорт Транспорт Собянин открыл новую эстакаду на севере Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую разворотную эстакаду на Северо-Восточной хорде в районе ее пересечения с Северо-Западной хордой на севере Москвы.

Транспорт Транспорт В Москве одобрен проект планировки ТПУ «Ивановское»

Транспорт Транспорт Из-за бурана закрыта дорога из Омской области на Казахстан

Транспорт Транспорт ЦОДД запустил «детский» паркон в Москве Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что в столице появился тематический «детский» паркон.

Транспорт Транспорт В Серпухове закончили реконструкцию моста через реку Нару В ходе работ по реконструкции было заменено пролётное строение и построены новые опоры. Протяженность нового моста составила 860 метров.

Транспорт Транспорт Электричку в Ростовской области пустили в обход Украины Из-за проблем с техническим обслуживанием пути, частично проходящим по территории Украины, был изменен маршрут электрички до Чертково.

Транспорт Транспорт Ремонт на развязке КАД с проспектом Культуры продлили на две недели

Транспорт Транспорт Ограничения в Грачевском районе на проезд транспорта сняты Введенные рано утром из-за непогоды временные ограничения движения (0-й - 34-й километр) полностью сняты - пояснили в краевой Госавтоинспекции.

Транспорт Транспорт Впервые за полвека на станции «Коломенская» сделали масштабный ремонт

Транспорт Транспорт Обычные электрички могут полностью заменить на «Ласточки» к 2022 году Планируется в течение трех лет, к 2022 году, полностью перевести МТППК на "Ласточки", – сказал Белянкин, передает его слова Агентство "Москва".

Транспорт Транспорт В канун Нового года Пензу и Москву соединят дополнительные авиарейсы В воскресенье, 30 декабря, в 6.40 будет вылет из Пензы, в Москву самолет прибудет в 7.55.

Транспорт Транспорт «Красиво отчитались». Борис Дубровский раскритиковал уборку дорог Губернатор Челябинской области остался недоволен качеством уборки снега в Челябинске.

Транспорт Транспорт В Перми на Коммунальном мосту ограничат движение транспорта в выходные Подрядчик установит дорожные знаки и бетонные ограждения. Коммунальный мост в центре Перми был открыт в 1967 году.