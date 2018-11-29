Транспорт
Автомобилистам разрешили не использовать знак «Шипы»
Автомобилистам разрешили не использовать знак «Шипы»РИА Оренбуржье01:02
За отсутствие знака был установлен штраф в размере 500 рублей. В результате осенью прошлого года во многих местах наклейки со знаком «Шипы» исчезли из продажи или выросли в цене. Многие автомобилисты стали изготавливать их самостоятельно, что не противоречит требованиям закона.
РИА Оренбуржье01:02
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Отсутствие знака «Шипы» может принести много проблем, уверены автомобилисты
Комсомольская правдавчера в 09:34
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 10:47, Ашберн
Транспорт
Водители официально смогут снять знак «Шипы» 8 декабря
Правительственное постановление об изменениях в правила дорожного движения, которыми, в частности, отменяется обязанность водителей устанавливать знак "Шипы" на автомобили в связи с потерей его актуальности, вступит в силу 8 декабря.
Обновлено в 10:36
Транспорт
Московская канатная дорога возобновила работу после кибератаки
На московской канатной дороге (МКД) восстановлен нормальный режим работы после кибератаки на компьютерные сервера.
Обновлено в 10:08
Транспорт
В Москве три хорды и Южная рокада образуют дорожное кольцо
В Москве Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Западная хорды и Южная рокада образуют транспортное кольцо, протяжённость которого составит 133 км. Об этом сообщили в пресс-службе Стройкомплекса со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
Обновлено в 10:11
Транспорт
Первые тесты беспилотных автомобилей начнутся на М-11
Тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования начнется на трассе М-11.
Обновлено в 10:33
Транспорт
ЦОДД рекомендует москвичам выезжать из города после 21 часа
На личном авто намного удобнее будет после 21 часа, а пока рекомендуем пользоваться городским транспортом. pic.twitter.com / XXeQuoQuYn — ЦОДД (@ gucodd) 30 ноября 2018 г. Наблюдается скопление автомобилей на магистралях по направлению в область, а также перегружены Бульварное и Садовое кольца, ТТК и МКАД.
Обновлено в 09:55
Транспорт
Дмитровский путепровод начнут реконструировать в следующем году
Путепровод, который находится на Дмитровском шоссе в районе железнодорожной платформы Петровско-Разумовская, возведен в 1965 году.
Обновлено в 09:16
Транспорт
Пулково вводит новые правила подъезда автомобилей с 3 декабря
Обновлено в 10:30
Транспорт
Сопровождение колонн транспорта на дороге «Кавказ» возобновлено
Руководство Госавтоинспекции Ставропольского края приняло решение о возобновлении поэтапного сопровождения колонн транспорта на федеральной дороге «Кавказ» от села Курсавка до Невинномысска с 260-го по 292 километр.
Обновлено в 08:55
Транспорт
Появился короткий номер для экстренной связи на трассе М-4 «Дон»
Обновлено в 09:00
Транспорт
В Красноярске открыли новую развязку «Николаевский проспект»
В церемонии торжественного открытия приняли участие Губернатор Красноярского края Алексанрд Усс, мэр Красноярска Сергей Ерёмин и генеральный директор управляющей строительной компании «Сибиряк» Владимир Егоров.
Обновлено в 06:29
Транспорт
Два съезда закроют на развязке КАД с ЗСД в Петербурге
Работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения сегодня ночью изменят схему проезда на развязке КАД со ЗСД и Дачным проспектом, сообщают в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 10:04
Транспорт
«Ижавиа» отменила первый рейс из Екатеринбурга в Челябинск
«Ижавиа» отменила свой первый полет из Екатеринбурга в Челябинск, который должен был состояться вечером 30 ноября.
Обновлено в 10:04
Транспорт
В Петербурге намерены усилить контроль за работой служб такси
В Санкт-Петербурге планируют усилить контроль за работой служб такси.
Обновлено в 09:08
Транспорт
На волгоградской трассе «Каспий» обновили 65 километров дороги
Обновлено в 09:58
Транспорт
Капремонт Дединовской паромной переправы начался в Луховицах
Рабочие приступили к капитальному ремонту Дединовской паромной переправы через реку Ока в Луховицах, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Обновлено в 09:43