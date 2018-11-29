За отсутствие знака был установлен штраф в размере 500 рублей. В результате осенью прошлого года во многих местах наклейки со знаком «Шипы» исчезли из продажи или выросли в цене. Многие автомобилисты стали изготавливать их самостоятельно, что не противоречит требованиям закона.

Транспорт Транспорт Водители официально смогут снять знак «Шипы» 8 декабря Правительственное постановление об изменениях в правила дорожного движения, которыми, в частности, отменяется обязанность водителей устанавливать знак "Шипы" на автомобили в связи с потерей его актуальности, вступит в силу 8 декабря.

Транспорт Транспорт Московская канатная дорога возобновила работу после кибератаки На московской канатной дороге (МКД) восстановлен нормальный режим работы после кибератаки на компьютерные сервера.

Транспорт Транспорт В Москве три хорды и Южная рокада образуют дорожное кольцо В Москве Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Западная хорды и Южная рокада образуют транспортное кольцо, протяжённость которого составит 133 км. Об этом сообщили в пресс-службе Стройкомплекса со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Транспорт Транспорт Первые тесты беспилотных автомобилей начнутся на М-11 Тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования начнется на трассе М-11.

Транспорт Транспорт ЦОДД рекомендует москвичам выезжать из города после 21 часа На личном авто намного удобнее будет после 21 часа, а пока рекомендуем пользоваться городским транспортом. pic.twitter.com / XXeQuoQuYn — ЦОДД (@ gucodd) 30 ноября 2018 г. Наблюдается скопление автомобилей на магистралях по направлению в область, а также перегружены Бульварное и Садовое кольца, ТТК и МКАД.

Транспорт Транспорт Дмитровский путепровод начнут реконструировать в следующем году Путепровод, который находится на Дмитровском шоссе в районе железнодорожной платформы Петровско-Разумовская, возведен в 1965 году.

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Транспорт Транспорт Сопровождение колонн транспорта на дороге «Кавказ» возобновлено Руководство Госавтоинспекции Ставропольского края приняло решение о возобновлении поэтапного сопровождения колонн транспорта на федеральной дороге «Кавказ» от села Курсавка до Невинномысска с 260-го по 292 километр.

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Транспорт Транспорт Два съезда закроют на развязке КАД с ЗСД в Петербурге Работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения сегодня ночью изменят схему проезда на развязке КАД со ЗСД и Дачным проспектом, сообщают в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Транспорт Транспорт «Ижавиа» отменила первый рейс из Екатеринбурга в Челябинск «Ижавиа» отменила свой первый полет из Екатеринбурга в Челябинск, который должен был состояться вечером 30 ноября.

Транспорт Транспорт В Петербурге намерены усилить контроль за работой служб такси В Санкт-Петербурге планируют усилить контроль за работой служб такси.

Транспорт Транспорт На волгоградской трассе «Каспий» обновили 65 километров дороги