Правительство РФ разрешило «Газпрому» продавать сжиженный природный газ (СПГ) по свободной цене при поставках промышленным и коммерческим потребителям. Об этом стало известно из опубликованного накануне на сайте кабмина постановления.

Энергетика Энергетика Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в сутки В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК+ производство должно быть снижено на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б/с.

Энергетика Энергетика Антипинский НПЗ остановил переработку нефти Антипинский НПЗ (входит в группу New Stream) с 5 декабря остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья.

Энергетика Энергетика На Украине с 1 января повысятся тарифы на теплоснабжение Национальная комиссия Украины, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышении с 1 января тарифов на тепло.

Энергетика Энергетика В ЛНР промышленное производство выросло в 3,4 раза В Луганской Народной Республике (ЛНР) за 10 месяцев 2018 года реализовали в 3,4 раза больше продукции перерабатывающей промышленности, чем за аналогичный период 2017 года, заявили в министерстве промышленности и торговли республики, сообщает 10 декабря «Луганский информационный центр».

Энергетика Энергетика Казахстан удвоил акциз на импортный бензин Во вторник, 11 декабря, в Казахстане вступило в силу постановление правительства, подписанное премьер-министром республики Бакытжаном Сагинтаевым 29 ноября, согласно которому акциз на импортируемый бензин (за исключением авиационного) вырос с 4,5 тыс. тенге (12,2 доллара) до 10,5 тыс. тенге (28,4 доллара) за тонну.

Энергетика Энергетика Министры энергетики США и Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок Министры энергетики США и Саудовской Аравии Рик Перри и Халид аль-Фалих провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на нефтяном рынке.

Энергетика Энергетика Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.

Энергетика Энергетика В Чите вновь подешевел бензин на 50 копеек В Чите вновь снизилась цена на дизельное топливо и все виды бензина на заправках "Байкальской региональной компании", сообщает местное СМИ .

Энергетика Энергетика Доходы от экспорта нефти в России выросли на 38,6% Экспорт чистого природного газа стал больше на 7%. Доходы бюджета Российской Федерации от экспорта СПГ с января по октябрь выросли на 83,3%, а доходы от экспорта природного газа — на 30,9%, превысив 39 миллиардов долларов.

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Энергетика Энергетика «Медведи» возвращаются на фоне торговых опасений и усиления рисков Усиление напряженности вокруг стран Персидского залива и любое использование силы против Ирана с точки зрения экспорта нефти могут вызвать рост цен на нефть выше максимумов, зафиксированных ранее в этом году.

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