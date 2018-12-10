Энергетика
Правительство разрешило «Газпрому» продавать СПГ по свободной цене
Правительство разрешило «Газпрому» продавать СПГ по свободной ценеАБН02:11
Правительство РФ разрешило «Газпрому» продавать сжиженный природный газ (СПГ) по свободной цене при поставках промышленным и коммерческим потребителям. Об этом стало известно из опубликованного накануне на сайте кабмина постановления.
АБН02:11
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Правительство отменило госрегулирование цен на сжиженный газ «Газпрома»
Российская газетавчера в 13:55
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:56, Ашберн
Энергетика
Россия в январе снизит добычу нефти на 50–60 тысяч баррелей в сутки
В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК+ производство должно быть снижено на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б/с.
Обновлено в 02:44
Энергетика
Антипинский НПЗ остановил переработку нефти
Антипинский НПЗ (входит в группу New Stream) с 5 декабря остановил переработку нефти из-за прекращения поставок сырья.
Обновлено в 02:14
Энергетика
На Украине с 1 января повысятся тарифы на теплоснабжение
Национальная комиссия Украины, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышении с 1 января тарифов на тепло.
Обновлено в 01:00
Энергетика
В ЛНР промышленное производство выросло в 3,4 раза
В Луганской Народной Республике (ЛНР) за 10 месяцев 2018 года реализовали в 3,4 раза больше продукции перерабатывающей промышленности, чем за аналогичный период 2017 года, заявили в министерстве промышленности и торговли республики, сообщает 10 декабря «Луганский информационный центр».
Обновлено в 01:54
Энергетика
Казахстан удвоил акциз на импортный бензин
Во вторник, 11 декабря, в Казахстане вступило в силу постановление правительства, подписанное премьер-министром республики Бакытжаном Сагинтаевым 29 ноября, согласно которому акциз на импортируемый бензин (за исключением авиационного) вырос с 4,5 тыс. тенге (12,2 доллара) до 10,5 тыс. тенге (28,4 доллара) за тонну.
Обновлено вчера в 16:44
Энергетика
Министры энергетики США и Саудовской Аравии обсудили нефтяной рынок
Министры энергетики США и Саудовской Аравии Рик Перри и Халид аль-Фалих провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на нефтяном рынке.
Обновлено вчера в 20:28
Энергетика
Приостановлена добыча нефти на крупнейшем месторождении Ливии
Приостановлена добыча на крупнейшем месторождении Ливии Sharara из-за протестов сотрудников, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 17:26
Энергетика
В Чите вновь подешевел бензин на 50 копеек
В Чите вновь снизилась цена на дизельное топливо и все виды бензина на заправках "Байкальской региональной компании", сообщает местное СМИ .
Обновлено вчера в 23:23
Энергетика
Доходы от экспорта нефти в России выросли на 38,6%
Экспорт чистого природного газа стал больше на 7%. Доходы бюджета Российской Федерации от экспорта СПГ с января по октябрь выросли на 83,3%, а доходы от экспорта природного газа — на 30,9%, превысив 39 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:41
Энергетика
«Газпром нефть» планирует добычу на полуострове Гыдан
«Сегодня Гыданский полуостров остаётся малоизученной, практически не освоенной, но при этом крайне перспективной — с точки зрения запасов углеводородов — территорией», — отметил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти» Алексей Вашкевич.
Обновлено вчера в 17:11
Энергетика
По нефтяным ценам нанесен новый сокрушительный удар
Агентство Reuters изучило прайс-лист государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco и выяснило, что в январе саудовское черное золото подешевеет для азиатских клиентов на 1-2 доллара.
Обновлено вчера в 23:35
Энергетика
«Медведи» возвращаются на фоне торговых опасений и усиления рисков
Усиление напряженности вокруг стран Персидского залива и любое использование силы против Ирана с точки зрения экспорта нефти могут вызвать рост цен на нефть выше максимумов, зафиксированных ранее в этом году.
Обновлено вчера в 09:59
Энергетика
Палладий может стать жертвой своего успеха
Палладий единственный драгоценный металл, который вырос в цене с начала текущего года (+16%).
Обновлено в 02:19
Энергетика
Китайская госкомпания приобрела 4% в нефтяной концессии в ОАЭ
Китайская государственная нефтяная компания China ZhenHua Oil приобрела 4-процентную долю китайской CEFC в нефтяной концессии в ОАЭ.
Обновлено вчера в 03:37
Энергетика
В Казахстане снизят оптовые цены на электроэнергию и газ
До 16 декабря 2018 года будут снижены оптовые цены монопольных компаний Казахстана на электрическую энергию и газ, заявил заместитель министра национальной экономики республики Серик Жумангарин, сообщает 10 декабря агентство «КазТАГ».
Обновлено вчера в 07:13