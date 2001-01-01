Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента. Он вводит регистрацию ломбардов по новым правилам, ограничения по размеру предельного займа, а также увеличивает минимальную стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах.

В России могут изменить правила работы ломбардов

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