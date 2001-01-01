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Футбол «Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго Во встрече 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" в столичном дерби обыграл на своём поле ЦСКА со счётом 2:1. Счёт открыл на 59-й минуте защитник хозяев Самуэль Жиго, отличившийся точным ударом головой после навеса Андре Шюррле.

Экономика Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.

Путешествия Ростуризм создаст бесплатный реестр турагентств Бесплатный реестр туристических агентств будет создан в Федеральном агентстве по туризму на базе уже существующего реестра туроператоров, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в программе "Диалог" в эфире телеканала "Россия 24".

Гаджеты Nvidia GeForce Now появится на Android до конца 2019 года Компания Nvidia объявила о расширении платформ облачного игрового сервиса Nvidia GeForce Now.

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Политика Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.

Политика Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.

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Общество В школах ограничат использование мобильных телефонов При входе в образовательную организацию следует переводить устройства в режим "без звука".

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «NTV», турецкая колонна, вошедшая в Сирию, была обстреляна правительственными войсками.

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Происшествия Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.

Происшествия ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку.

Транспорт «Аэрофлот» открыл продажу билетов в новый аэропорт Саратова Авиакомпания "Аэрофлот" открыла 20 августа продажу авиабилетов с вылетом с 27 октября в новый аэропорт Саратова - Гагарин, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.

Политика Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.

Армия и оружие Летчики ЗВО получат новые огнестойкие комбинезоны «Экипажи боевых самолетов и вертолетов авиационных подразделений Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа получат эргономичные и огнестойкие летные комбинезоны нового образца», - сообщили в ЗВО.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США "Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.

Общество В России отмечается стремительная убыль населения По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.

Технологии Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью» Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.