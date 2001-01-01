Экономика

Правительство разработало новые правила работы ломбардовКоммерсантъ 10:15

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в законодательство о работе ломбардов.
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В России изменят правила работы ломбардов

ФедералПресс09:19

Правительство РФ разработало новые правила работы ломбардов

News.ru11:54

В России хотят изменить правила работы ломбардов

Ореанда-Новости09:05

Правительство разработало новые правила работы ломбардов

Коммерсантъ10:15

В России могут изменить правила работы ломбардов

Аргументы и Факты10:10

Кабмин предлагает ограничить размер максимального займа в ломбардах

ТАСС11:07

В России собрались изменить правила работы ломбардов

Интерфакс08:40
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Религия

Патриарх Кирилл оценит ход восстановления Соловецкого монастыря

Обновлено в 03:57
Футбол

«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго

Во встрече 6-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" в столичном дерби обыграл на своём поле ЦСКА со счётом 2:1. Счёт открыл на 59-й минуте защитник хозяев Самуэль Жиго, отличившийся точным ударом головой после навеса Андре Шюррле.
Обновлено в 01:20
Экономика

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей

К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия

Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Путешествия

Ростуризм создаст бесплатный реестр турагентств

Бесплатный реестр туристических агентств будет создан в Федеральном агентстве по туризму на базе уже существующего реестра туроператоров, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в программе "Диалог" в эфире телеканала "Россия 24".
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Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Гаджеты

Nvidia GeForce Now появится на Android до конца 2019 года

Компания Nvidia объявила о расширении платформ облачного игрового сервиса Nvidia GeForce Now.
Обновлено в 04:25
Общество

Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдет на Сахарова 24 августа

Обновлено в 04:26
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Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 19:58
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Natus Vincere вылетели с The International 2019

Обновлено в 11:58
Армия и оружие

В Пентагоне высказались о развёртывании запрещённых ДРСМД ракет

Обновлено в 13:42
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

Летчики ЧФ покажут воздушное шоу на фестивале «Таврида – Арт»

Экипажи боевых самолетов Черноморского флота покажут воздушное шоу во время фестиваля "Таврида - Арт" в бухте Капсель в Судаке.
Обновлено в 05:09
Общество

В школах ограничат использование мобильных телефонов

При входе в образовательную организацию следует переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 02:20
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «NTV», турецкая колонна, вошедшая в Сирию, была обстреляна правительственными войсками.
Обновлено вчера в 06:32
Общество

Уфа заняла сотое место в рейтинге самых тихих городов России

Обновлено вчера в 03:31
Политика

Премьер Италии объявил о решении уйти в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о планах покинуть свой пост из-за разразившегося в стране острого политического кризиса.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Двое россиян могли быть на борту разбившегося в Греции вертолета

Частный вертолет разбился близ острова Порос в Греции, на борту могли быть двое россиян.
Обновлено в 11:17
Происшествия

ФСИН прокомментировала УДО осуждённого, изнасиловавшего позже ребёнка

ФСИН выступала против предоставления УДО осуждённому, который после освобождения изнасиловал девочку.
Обновлено в 11:44
Транспорт

«Аэрофлот» открыл продажу билетов в новый аэропорт Саратова

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла 20 августа продажу авиабилетов с вылетом с 27 октября в новый аэропорт Саратова - Гагарин, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании.
Обновлено в 08:29
Политика

Совет Европы поддержал заявления Путина и Макрона по Украине

Совет Европы полностью поддерживает заявления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона о возможности возобновления переговоров в нормандском формате по урегулированию кризиса на Украине.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Летчики ЗВО получат новые огнестойкие комбинезоны

«Экипажи боевых самолетов и вертолетов авиационных подразделений Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа получат эргономичные и огнестойкие летные комбинезоны нового образца», - сообщили в ЗВО.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 00:53
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США

"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Общество

В России отмечается стремительная убыль населения

По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено в 11:33
Технологии

Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»

Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Пропавшую в Нижегородской области девочку ищут около 700 человек

Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью

Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области выделят из бюджета региона 260 тысяч рублей на организацию похорон убитой семьи.
Обновлено в 08:34
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