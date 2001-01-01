Экономика
Правительство разработало новые правила работы ломбардовКоммерсантъ 10:15
Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в законодательство о работе ломбардов.
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Политика
В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Космос
Больше половины спутников ГЛОНАСС устарели
Журналисты проанализировали данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС, согласно которым из 23 космических аппаратов, составляющих сеть навигационной системы, 13 относятся к серии "Глонасс-М".
Обновлено в 05:36
Политика
Путин прилетел во Францию к Макрону
Ранее Макрон принял приглашение Путина об участии в Дне Победы в 2020 году.
Обновлено вчера в 11:49
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 12:34
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Общество
Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
Обновлено в 08:08
Транспорт
«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин
Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Политика
В Израиле объяснились за оскорбившую украинцев жену Нетаньяху
Протокол визита на Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не предполагал активного участия его супруги Сары в церемонии встречи.
Обновлено в 10:53
Киберспорт
NaVi покинули The International 2019
Обновлено в 11:52
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Политика
В Кремле прокомментировали сообщения о радиоактивном облаке
Сообщения о радиоактивном облаке, появившемся после взрыва на военном полигоне в Архангельской области, абсурдны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:49
Политика
Датская королевская семья допустила продажу Гренландии
Члены датской королевской семьи считают, что предложение президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии является комплиментом для этого острова, и допустили его продажу, если этого захотят местные жители, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:47
Политика
Оппозиция подала заявки на очередной митинг 31 августа
Ранее Вихарева вместе с незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Александром Соловьевым и координатором московского отделения «Открытой России» Татьяной Усмановой подавала заявку на проведение митингов на 100 тыс. человек 24 августа.
Обновлено в 10:26
Экономика
Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
Отмечается, что несмотря на запрет на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, "Роснефть" требует льготы для проекта с "Нефтегазхолдингом" в Арктике "Восток Ойл", при этом компания грозит сорвать план загрузки Севморпути.
Обновлено в 02:58
Транспорт
Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной
Московские центральные диаметры (МЦД) интегрируют с метрополитеном, а пересадку на станции подземки планируется сделать бесплатной.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы»
В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.
Обновлено вчера в 07:23
Политика
Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты
США готовились к испытаниям новой крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Похитители моряков около Камеруна вышли на связь
Ранее во вторник в посольстве РФ в столице Камеруна Яунде сообщили, что похитители российских граждан пока не выходили на связь.
Обновлено в 05:06
Экономика
Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет.
Обновлено в 10:58
Хоккей
КХЛ. «Ак Барс» легко переиграл минское «Динамо» на турнире в Риге
В Риге стартовал предсезонный турнир Кубок Латвийской железной дороги. В первом матче сошлись «Ак Барс» и «Динамо» из Минска.
Обновлено в 11:09
Футбол
Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА
Обновлено в 09:38
Игры
EA показала геймплей Need for Speed: Heat
Сегодня Electronic Arts рассказала более подробно о игровом процессе грядущей Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
ЦБ обнаружил вывод активов из «Тройка-Д Банка»
Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в московский "Тройка-Д Банк", у которого в апреле 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Футбол
Глава проекта VAR в России оценил использование системы на матчах РПЛ
Руководитель проекта по запуску VAR в России Леонид Калошин дал отличную оценку работе системы на матчах РПЛ.
Обновлено в 12:25
Культура
Директор «Ленкома» подтвердил госпитализацию Марка Захарова
В свою очередь директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил ТАСС, что «ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление лёгких, но это может подтвердить клинический анализ, который будет сделан».
Обновлено в 01:40
Экономика
Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото
Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника Бауэра
24-летний немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский «Арсенал», сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 11:17