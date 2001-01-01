Экономика

Правительство разработало новые правила работы ломбардовКоммерсантъ 10:15

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в законодательство о работе ломбардов.
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В России изменят правила работы ломбардов

ФедералПресс09:19

Правительство РФ разработало новые правила работы ломбардов

News.ru11:54

В России собрались изменить правила работы ломбардов

Интерфакс08:40

Правительство разработало новые правила работы ломбардов

Коммерсантъ10:15

В России могут изменить правила работы ломбардов

Аргументы и Факты10:10

В России хотят изменить правила работы ломбардов

Ореанда-Новости09:05

Кабмин предлагает ограничить размер максимального займа в ломбардах

ТАСС11:07
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
Политика

В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией

Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Космос

Больше половины спутников ГЛОНАСС устарели

Журналисты проанализировали данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС, согласно которым из 23 космических аппаратов, составляющих сеть навигационной системы, 13 относятся к серии "Глонасс-М".
Обновлено в 05:36
Политика

Путин прилетел во Францию к Макрону

Ранее Макрон принял приглашение Путина об участии в Дне Победы в 2020 году.
Обновлено вчера в 11:49
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

Обновлено в 12:34
Политика

Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»

Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено в 10:23
Общество

Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле

Обновлено в 08:08
Транспорт

«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин

Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

Обновлено вчера в 23:09
Политика

В Израиле объяснились за оскорбившую украинцев жену Нетаньяху

Протокол визита на Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не предполагал активного участия его супруги Сары в церемонии встречи.
Обновлено в 10:53
Киберспорт

NaVi покинули The International 2019

Обновлено в 11:52
Общество

В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Политика

В Кремле прокомментировали сообщения о радиоактивном облаке

Сообщения о радиоактивном облаке, появившемся после взрыва на военном полигоне в Архангельской области, абсурдны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:49
Политика

Датская королевская семья допустила продажу Гренландии

Члены датской королевской семьи считают, что предложение президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии является комплиментом для этого острова, и допустили его продажу, если этого захотят местные жители, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:47
Политика

Оппозиция подала заявки на очередной митинг 31 августа

Ранее Вихарева вместе с незарегистрированным кандидатом в Мосгордуму Александром Соловьевым и координатором московского отделения «Открытой России» Татьяной Усмановой подавала заявку на проведение митингов на 100 тыс. человек 24 августа.
Обновлено в 10:26
Экономика

Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике

Отмечается, что несмотря на запрет на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, "Роснефть" требует льготы для проекта с "Нефтегазхолдингом" в Арктике "Восток Ойл", при этом компания грозит сорвать план загрузки Севморпути.
Обновлено в 02:58
Транспорт

Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной

Московские центральные диаметры (МЦД) интегрируют с метрополитеном, а пересадку на станции подземки планируется сделать бесплатной.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие

В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы»

В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.
Обновлено вчера в 07:23
Политика

Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты

США готовились к испытаниям новой крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении задолго до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Похитители моряков около Камеруна вышли на связь

Ранее во вторник в посольстве РФ в столице Камеруна Яунде сообщили, что похитители российских граждан пока не выходили на связь.
Обновлено в 05:06
Экономика

Скворцова рассказала о росте продолжительности жизни в России

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни РФ за полгода увеличилась почти до 74 лет.
Обновлено в 10:58
Хоккей

КХЛ. «Ак Барс» легко переиграл минское «Динамо» на турнире в Риге

В Риге стартовал предсезонный турнир Кубок Латвийской железной дороги. В первом матче сошлись «Ак Барс» и «Динамо» из Минска.
Обновлено в 11:09
Футбол

Егоров оценил работу судьи Карасёва на матче «Спартак» — ЦСКА

Обновлено в 09:38
Игры

EA показала геймплей Need for Speed: Heat

Сегодня Electronic Arts рассказала более подробно о игровом процессе грядущей Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 15:43
Экономика

ЦБ обнаружил вывод активов из «Тройка-Д Банка»

Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в московский "Тройка-Д Банк", у которого в апреле 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 10:52
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Футбол

Глава проекта VAR в России оценил использование системы на матчах РПЛ

Руководитель проекта по запуску VAR в России Леонид Калошин дал отличную оценку работе системы на матчах РПЛ.
Обновлено в 12:25
Культура

Директор «Ленкома» подтвердил госпитализацию Марка Захарова

В свою очередь директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил ТАСС, что «ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление лёгких, но это может подтвердить клинический анализ, который будет сделан».
Обновлено в 01:40
Экономика

Инвестор Марк Мобиус: Bitcoin увеличит спрос на золото

Подъем криптовалют приведет к росту спроса на реальные активы, такие как золото, считает основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.
Обновлено в 09:57
Футбол

Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника Бауэра

24-летний немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский «Арсенал», сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 11:17
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