Экономика
Правительство разработало новые KPI для топ-менеджеров госкомпанийДеловое.ТВ вчера в 07:46
Правительство озвучило новые ключевые показатели эффективности (KPI) с целью анализа работы топ-менеджеров госкомпаний. Новые критерии прописаны в распоряжении, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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с чего всё началось
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества. От достижения KPI должны зависеть премии руководства госкомпаний.Ведомости01 июля в 17:25
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«Ведомости»: правительство разработало новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
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