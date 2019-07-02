Экономика

Правительство разработало новые KPI для топ-менеджеров госкомпанийДеловое.ТВ 07:46

Правительство озвучило новые ключевые показатели эффективности (KPI) с целью анализа работы топ-менеджеров госкомпаний. Новые критерии прописаны в распоряжении, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества. От достижения KPI должны зависеть премии руководства госкомпаний.
Ведомостивчера в 17:25

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Зарплаты глав госкомпаний привязали к исполнению указов Путина

Lenta.ru06:07

«Ведомости»: правительство разработало новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

Коммерсантъ05:58

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

Ведомостивчера в 17:25

Топ-менеджеров госкомпаний предложили лишать премий за невыполнение «майского указа» Путина

Дождь02:49

Топ-менеджеров госкомпаний предложили лишать премий

News.ru02:11

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Интерфакс01:29

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URA.Ru01:38
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:01, Ашберн
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