Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

Представитель Козака Илья Джус подтвердил РИА Новости это решение. "По итогам совещания будет дано поручение о проработке законопроекта по доступу на шельф", - сказал Джус. Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе.
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Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
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