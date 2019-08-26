Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

Представитель Козака Илья Джус подтвердил РИА Новости это решение. "По итогам совещания будет дано поручение о проработке законопроекта по доступу на шельф", - сказал Джус. Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
РИА Новости08:59

Подробнее о событии

Источник: частные компании могут получить 10% нераспределенных лицензий на шельфе Арктики

ТАСС12:06

Доступ частных компаний к арктическому шельфу останется ограниченным

News.ru11:27

Козак и Трутнев договорились о законопроекте для доступа частных инвесторов на шельф

Интерфакс09:11

Правительство разработает законопроект о доступе частных инвесторов к шельфу

Ведомости09:22

Частные компании снова поманили шельфом

Коммерсантъ10:15

Правительство подготовит закон о допуске на шельф частных нефтяников

РБК10:14

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

РИА Новости08:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 12:20, Ашберн
Политика

На Украине заявили о миссии Киева «развалить Московию»

Экс-глава комитета Верховной Рады Украины по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации.
Lenta.ru 11:40
Происшествия

Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково

Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец 08:35
Армия и оружие

Боевики в Сирии заявили, что сбили российский БПЛА «Орлан-10»

Речь идёт о российском разведывательном беспилотнике «Орлан-10». Боевики, разместившие в сети ролик, утверждают, что БПЛА ими был сбит.
Военное обозрение 11:37
Экономика

Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян

Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 06:53
Политика

Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
RT на русском вчера в 12:45
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Армия и оружие

Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М

Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Происшествия

Аэропорт Жуковский купит новое оборудование для отпугивания птиц

Известно, что аэропорт и институт взяли на себя финансирование по модернизации, установкой и вводом в эксплуатацию оборудования займутся специалисты института ЛИИ. им. М.М. Громова.
Газета.Ru 09:34
Шоу-бизнес

Ксения Раппопорт развелась с мужем

Актриса Ксения Раппопорт развелась с ресторатором Дмитрием Борисовым, передает "Стархит" со ссылкой на источник в окружении пары.
Газета.Ru 06:36
Политика

Трамп пообещал пригласить Путина на встречу G7 в 2020 году

Известия 11:59
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Lenta.ru 24 августа в 15:40
Происшествия

СК завел дело из-за вспышки мышиной лихорадки в Саратовской области

В Саратове возбуждено уголовное дело из-за вспышки заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС).
Российская газета 10:36
Технологии

Сточные воды в Курортном районе очистят с помощью ила

Петербургский дневник 11:04
Политика

Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
РИА Новости вчера в 09:16
Политика

Президент Грузии прокомментировала президентские выборы в Абхазии

5-й Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила президентскую кампанию в Абхазии, отметив, что такие действия «нарушают» национальный суверенитет Грузии.
Московский Комсомолец 03:01
Авто

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале

Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Общество

Московский метрополитен объяснил иск к оппозиционерам сверхурочной работой своих сотрудников

Как рассказал адвокат Сергей Бадамшин сайту "МБХ Медиа", в день акции протеста 27-го июля на работу дополнительно пришлось привлечь начальников семи центральных станций метро.
Эхо Москвы 12:03
Происшествия

В Пскове вспыхнул пожар на складе с битумом

На складе с битумом вспыхнул пожар. Об этом передает РИА "Новости". Как стало известно, инцидент случился внутри ангара.
Газета.Ru 11:00
Кино

Роберт Дауни-мл. извинился за инцидент с травкой в Диснейленде

Дауни-мл. стал лауреатом премии за роль Тони Старка в фильмах студии Marvel.
КиноПоиск 06:09
Здоровье

Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Космос

Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике

Ученый из DLR в течение года занимался огородничеством в условиях Антарктики, выращивая овощи и ягоды без почвы и при искусственном освещении.
РЕН ТВ 05:03
Технологии

Китайский конкурент Waymo и Toyota будут совместно разрабатывать самоходные автомобили

3DNews 06:39
Шоу-бизнес

Дочь Тарасова заговорила: Анастасия Костенко показала трогательное видео

Дочь Тарасова заговорила: Анастасия Костенко показала трогательное видео Маленькая Милана впервые сказала "мама".
Экспресс газета 04:20
Общество

В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса

Российская газета 09:42
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия 09:28
Космос

Космический зонд Juice получил снимки Юпитера не покидая Землю

Помимо другого оборудования, на Juice будет установлена навигационная камера NavCam – устойчивая к радиации, она позволит бортовому компьютеру определять позицию и скорость зонда, чтобы совершать корректировки маршрута, а также получать изображения планет.
Портал Поиск 11:42
Политика

Путин разъяснил врио главы Башкирии смысл продэмбарго

Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым, который рассказал ему о том, что в регионе поддерживают введенное в 2014 году российское продовольственное эмбарго, разъяснил, что это не санкции, а ответные меры России.
РИА Новости 07:58
Общество

Суд обязал мэрию Москвы найти площадку для акции оппозиции 31 августа

Тверской суд Москвы частично удовлетворил иск Либертарианской партии России, поданный к мэрии Москвы из-за отказа согласовывать шествие против политических репрессий 31 августа, сообщил в Twitter заместитель секретаря московского комитета партии Игорь Ефремов.
Ведомости 11:19
Происшествия

Поезд из Петербурга в Махачкалу забросали камнями в Чечне

Вестник Кавказа вчера в 14:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Петрович Трутнев
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе с 31 августа 2013 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Козак
Российский политик
Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное