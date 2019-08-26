Вице-премьеры РФ Дмитрий Козак и Юрий Трутнев приняли решение о подготовке законопроекта, допускающего на арктический шельф частных инвесторов, сообщил журналистам замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

с чего всё началось

Представитель Козака Илья Джус подтвердил РИА Новости это решение. "По итогам совещания будет дано поручение о проработке законопроекта по доступу на шельф", - сказал Джус. Законодательство РФ в настоящее время ограничивает доступ частных компаний к работе на шельфе.

Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу

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