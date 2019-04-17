Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотекиРоссийская газета 05:50
Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
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Семьи смогут получать 450 тыс. рублей на ипотеку при рождении третьего ребенка
Комсомольская правда06:12
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