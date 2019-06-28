Правительство разморозит цены на топливоРИА Новости 03:27

Правительство не будет продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, заявил глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов. Такое решение приняли по итогам совещаний у министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака.

с чего всё началось

Весной и в начале лета прошлого года в России резко начали расти цены на нефтепродукты. Правительство решило временно снизить акцизы на бензин и дизтопливо и договорилось с нефтекомпаниями о том, что они временно зафиксируют цены на уровне 30 мая. Однако осенью цены снова начали расти.

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