Энергетика
Правительство разморозит цены на топливо9111.ru 05:00
Богданов отметил, что соглашение о заморозке цен на топливо между правительством и нефтяными компаниями действует до 1 июля 2019 года. Он добавил, что на предыдущей встрече Силуанов и Козак пообещали не продлевать действие соответствующего документа.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:22, Вашингтон
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